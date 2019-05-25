Без дочки Алсу: названы победители «Голоса»

Шестой сезон шоу «Голос. Дети», омраченный скандалом вокруг победы дочери Алсу Микеллы Абрамовой, завершился на позитивной ноте. В ходе спецвыпуска, который Первый канал организовал после публикации итогов расследования, выявившего произошедшую накрутку голосов в апрельском финале проекта, гендиректор вещателя Константин Эрнст объявил победителями передачи абсолютно всех финалистов, включая Микеллу, которая на съемки не приехала.

В пятницу, 24 мая, в эфире Первого канала состоялась прямая трансляция специального выпуска шестого сезона шоу «Голос. Дети». О съемках экстра-эпизода проекта вещатель объявил после публикации первых итогов расследования результатов голосования в финале передачи, который прошел в конце апреля и завершился победой Микеллы Абрамовой, дочери заслуженной артистки России Алсу. Тогда, напомним, зрители сочли исход конкурса несправедливым, выразив мнение, что виктория была добыта юной исполнительницей благодаря накрутке голосов, — и проведенный позднее аудит доказал резонность этих утверждений. Впоследствии Первым каналом было принято решение аннулировать результаты голосования и провести дополнительный эпизод шоу.

Представители телеканала — как ранее и сообщали СМИ — действительно позвали на съемки программы абсолютно всех финалистов сезона, включая Мариам Абделькадер, Валерия Кузакова, Ренату Таирову, Анастасию Сисаури, Михаила Григоряна, Ержана Максима, Нино Чеснер, Роберта Багратяна и саму Абрамову.

Последняя, впрочем, в спецвыпуске все-таки не участвовала — ранее Алсу говорила, что ее дочь сделает свой выбор самостоятельно.

Стартовало шоу с небольшого попурри из песен «Казак», «Не тревожь мне душу, скрипка» и «Твои глаза» в исполнении всех прибывших на съемки финалистов. Номеру предшествовала небольшая, но сильная речь Дмитрия Нагиева , в которой бессменный ведущий конкурса среди прочих упомянул и Микеллу.

«Мы были вынуждены отменить результаты сезона. Но «Голос» — большая и дружная семья, которая может со всем справиться. Самое важное для нас — это дети. Сегодняшний вечер — не эпилог, а праздник. Мы пригласили всех финалистов, но Микелла Абрамова решила не принимать участие. Это ее решение, и мы его уважаем. Она остается частью семьи «Голоса», и мы желаем ей творческих успехов», — сказал Дмитрий

Сразу после выступлений юных артистов Нагиев внезапно объявил, что уже после небольшой рекламной паузы будет объявлен новый триумфатор сезона. И действительно — по окончании короткого перерыва на сцену вышли финалисты шоу, после чего все тот же Нагиев заявил: «Настал момент, ради которого мы собрались сегодня, ради правды». И пригласил в эфир Константина Эрнста.

Речь генерального директора Первого канала, надо сказать, получилось по-настоящему сильной. Рассказав предысторию появления спецвыпуска («Каждый имел право реагировать так, как он реагировал. Каждый мог чувствовать себя обманутым. Мы точно себя так чувствовали»), Эрнст напомнил об итогах расследования, заявив, что не знает, «кто и зачем это сделал».

«Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому ребенку: вы не должны быть объектами манипуляции взрослых, — продолжил он. — Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому взрослому: не стоит даже пытаться. И, пожалуйста, давайте любить наших детей такими, какие они есть — с призами или без призов, победителями или проигравшими, с первыми местами или без. Никакие призы и премии не сделают наших детей более ценными. Ценность в том, что они просто есть».

Сказав это, Эрнст перешел к объявлению победителей, но одним триумфатором дело не ограничилось — главный приз шоу достался абсолютно всем финалистам, включая Абрамову.

«А в конце я хочу вам сказать сказать: «Голос» — будет. «Голос» был и останется честным. Никакие связи и никакие деньги не помогут, как говорилось в известной сказке, сделать сердце — большим, а ножку — маленькой. Победить в «Голосе» можно только доказав свой талант всей стране. Увидимся в новом сезоне», — заключил руководитель Первого канала.

В финале спецвыпуска участники сезона — заручившись поддержкой некоторых звезд предыдущих «Голосов» — хором исполнили «The Winner Takes It All» группы ABBA.

Сразу после окончания передачи ее итоги в социальных сетях прокомментировал шоумен Максим Галкин , оставшийся в восторге от решения организаторов сделать победителями всех финалистов.

«Я невероятно как зритель растроган этим справедливым финалом», — отметил юморист.

На этом шестой сезон детского «Голоса» завершился. Теперь уже — хочется верить — без всяких «но».