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Канье Уэст обрушился с критикой на противников Трампа 

Газета.Ru + ещё 1 5 часов назад
Фото: Reuters
Американский рэпер Канье Уэст в интервью с Дэвидом Леттерманом высказался по поводу президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Variety.
По словам музыканта, с теми, кто голосовал за Трампа, обращаются как с "врагами Америки". Леттерман заметил, что глава государства не помогает тем, кто за него голосовал. В ответ Уэст поинтересовался, били ли Леттермана в средней школе за "неправильную шляпу". После этого Леттерман спросил, кто в настоящее время является таким "хулиганом" в США.
"Либералы издеваются над теми, кто поддерживает Трампа!" — сказал Уэст.
Ранее экс-генпрокурор США согласился с Канье Уэстом по поводу "энергии дракона" Трампа.
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Шоу-бизнес , США , Канье Уэст , Дональд Трамп
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