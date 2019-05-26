Канье Уэст обрушился с критикой на противников Трампа

По словам музыканта, с теми, кто голосовал за Трампа, обращаются как с "врагами Америки". Леттерман заметил, что глава государства не помогает тем, кто за него голосовал. В ответ Уэст поинтересовался, били ли Леттермана в средней школе за "неправильную шляпу". После этого Леттерман спросил, кто в настоящее время является таким "хулиганом" в США.

"Либералы издеваются над теми, кто поддерживает Трампа!" — сказал Уэст.

Ранее экс-генпрокурор США согласился с Канье Уэстом по поводу "энергии дракона" Трампа.