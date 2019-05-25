«Всем сестрам по серьгам»: Садальский похвалил Эрнста за справедливый итог проекта «Голос. Дети»

Актер Станислав Садальский в Instagram выразил признательность генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту по итогам шоу «Голос. Дети». Как он считает, в данном проекте победила дружба. «Эрнст отлично придумал. Справедливо. Всем сестрам по серьгам», — заявил Садальский.

Далее он привел цитату, которую сказал Эрнст, когда объявлял имени победителей проекта. «А в конце я хочу вам сказать: „Голос“ — будет. „Голос“ был и останется честным. Никакие связи и никакие деньги не помогут, как говорилось в известной сказке, сделать сердце — большим, а ножку — маленькой».

Отметим, что по итогам проекта «Голос. Дети» было принято решение, что победителями станут все девять финалистов, включая Микеллу Абрамову. Кстати, девочка стала единственной среди всех участников, кто не пришел на повторный финал.

Ранее ее мать Алсу говорила, что Микелла сама решила участвовать в проекте «Голос. Дети». Решение о «втором приходе» она также должна была принять самостоятельно. Кстати, Алсу намеревается 1 июня, в День защиты детей, прояснить ситуацию с проектом «Голос. Дети». Ранее она отмечала, что участники оказались втянуты в какие-то игры взрослых.

Напомним, что шоу «Голос. Дети» завершилось около месяца назад грандиозным скандалом. В проекте победила Микелла Абрамова с огромным отрывом от других участников. Многие сочли такой результат несправедливым. Россияне посчитали, что за девочку был вброс голосов. Дальнейшее расследование, проведенное Первым каналом, подтвердило эти домыслы. В итоге была назначена так называемая «переигровка».