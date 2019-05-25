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«Жизнь скучна без моих шпагатов»: Волочкова показала растяжку впервые за долгое время 

Teleprogramma.pro + ещё 3 17 часов назад
Фото: teleprogramma.pro
Балерина опубликовала новое провокационное фото в соцсети.
звезда балета Анастасия Волочкова вновь порадовала поклонников и хейтеров своим знаменитым шпагатом. Балерина опубликовала в Instagram новую фотографию, где она, облаченная в уже привычное для подписчиков мини-бикини и сабо на платформе, позирует в вертикальном шпагате на фоне морского пейзажа.
На каком из курортов отдыхает Волочкова, или же это архивный кадр, поклонникам остается только гадать. В свойственной ей позитивной манере, звезда в подписи к посту «потроллила» недоброжелателей. Анастасия отметила, что именно благодаря нападкам на нее в Сети она остается популярной и постоянно мелькает на страницах светских хроник.
«Жизнь скучна без моих шпагатов. И это не я, а вы делаете рейтинг этому элементу моей профессии в моем исполнении», — заявила Волочкова.
Балерина пожелала подписчикам позитивного настроения, добра и любви. А также отличной физической формы.
Что думают по поводу новой провокационной фотографии пользователи соцсети, неизвестно: «королева шпагата» отключила возможность оставлять комментарии на своей странице. Свое решение она объясняет тем, что не хочет сталкиваться с негативом от хейтеров, ведь в жизни его и так достаточно.
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Комментарии6
Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова
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