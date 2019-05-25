«Если вы настоите»: Билана спросили об участии в «Евровидении»

Фото: @bilanofficial

Певец Дима Билан не исключил своего участия в «Евровидении» в третий раз. Об этом он сказал в эфире телешоу «Вечерний Ургант». «Вполне возможно. Если вы настоите, то я поеду, почему нет. Спорт. Весело», — заявил Билан. Иван Ургант , со своей стороны, выразил благодарность Билану за то, что стал ведущим конкурса в 2009 году, после победы Билана. В 2006 году Билан стал на песенном конкурсе вторым, исполнив песню Never Let You Go, а через два года с песней Believe занял первое место, таким образом он впервые принес России победу в этом конкурсе. Вместе с Биланом тогда выступили фигурист Евгений Плющенко и венгерский скрипач и композитор Эдвин Мартон