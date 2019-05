«Если вы настоите»: Билана спросили об участии в «Евровидении» 

В 2006 году Билан стал на песенном конкурсе вторым, исполнив песню Never Let You Go, а через два года с песней Believe занял первое место, таким образом он впервые принес России победу в этом конкурсе. Вместе с Биланом тогда выступили фигурист Евгений Плющенко и венгерский скрипач и композитор Эдвин Мартон