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«Если вы настоите»: Билана спросили об участии в «Евровидении» 

Рамблер 31 минуту назад
Фото: @bilanofficial
Певец Дима Билан не исключил своего участия в «Евровидении» в третий раз. Об этом он сказал в эфире телешоу «Вечерний Ургант».
«Вполне возможно. Если вы настоите, то я поеду, почему нет. Спорт. Весело», — заявил Билан.
Иван Ургант, со своей стороны, выразил благодарность Билану за то, что стал ведущим конкурса в 2009 году, после победы Билана.
В 2006 году Билан стал на песенном конкурсе вторым, исполнив песню Never Let You Go, а через два года с песней Believe занял первое место, таким образом он впервые принес России победу в этом конкурсе. Вместе с Биланом тогда выступили фигурист Евгений Плющенко и венгерский скрипач и композитор Эдвин Мартон.
Шоу-бизнес , Евровидение , Иван Ургант , Дима Билан , Эдвин Мартон , Евгений Плющенко
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