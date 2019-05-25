«Я невероятно растроган»: Галкин об итогах «Голос. Дети»

Телеведущий Максим Галкин выразил свое восхищение тем, какой выход из затруднительной ситуации с итогами голосования и результатами финала шестого сезона шоу «Голос. Дети» нашли его организаторы.

В пятницу состоялся спецвыпуск шоу, по завершении которого все финалисты этого сезона проекта были объявлены победителями.

«Первый канал очень достойно вышел из этого конфликта», — рассказал Галкин в stories в Instagram. — Я невероятно, как зритель, растроган этим справедливым финалом. Я хочу поздравить победителей, и я счастлив, что Первый канал нашел такое мудрое решение».