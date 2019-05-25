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«Я невероятно растроган»: Галкин об итогах «Голос. Дети» 

Рамблер + ещё 6 20 минут назад
Фото: ТАСС
Телеведущий Максим Галкин выразил свое восхищение тем, какой выход из затруднительной ситуации с итогами голосования и результатами финала шестого сезона шоу «Голос. Дети» нашли его организаторы.
В пятницу состоялся спецвыпуск шоу, по завершении которого все финалисты этого сезона проекта были объявлены победителями.
«Первый канал очень достойно вышел из этого конфликта», — рассказал Галкин в stories в Instagram. — Я невероятно, как зритель, растроган этим справедливым финалом. Я хочу поздравить победителей, и я счастлив, что Первый канал нашел такое мудрое решение».
Телеведущий также отметил тактичное поведение генерального директора Первого канала Константина Эрнста. Тот, выступив в эфире программы, назвал случившееся в финале проекта «обманом», но поддержал Микеллу Абрамову, занявшую первое место в конкурсе.
Шоу-бизнес , Скандал на "Голос.Дети" , Константин Эрнст , Максим Галкин
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