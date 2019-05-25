Галкин заявил, что Первый канал достойно вышел из истории с конфликтом вокруг «Голоса»

Телеведущий Максим Галкин прокомментировал показанный в пятницу спецвыпуск вокального шоу "Голос. Дети", по итогам которого все финалисты шестого сезона проекта были объявлены победителями.

"Я невероятно как зритель растроган этим справедливым финалом. Я хочу поздравить победителей, и я счастлив, что Первый канал нашел такое мудрое решение. Это было просто замечательно, трогательно, классно. Первый канал очень достойно вышел из этого конфликта", — рассказал Галкин в Stories в Instagram.

Телеведущий также отметил, что на него произвела впечатление речь генерального директора Первого канала Константина Эрнста , который назвал произошедшее в финале проекта "обманом", но поддержал подвергшуюся нападкам Микеллу Абрамову.

Скандал в финале

Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей. За титул победителя сезона боролись еще два участника Ержан Максим и Валерий Кузаков. Пресс-служба Первого канала позднее сообщила, что оператором голосования были отмечены некоторые аномалии. Для расследования ситуации привлекли специалистов международной компании Group-IB, которые зафиксировали массовую автоматизированную отправку СМС за Абрамову. После обнародования промежуточных результатов расследования Первый канал аннулировал итоги голосования и анонсировал спецвыпуск.