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Определен победитель спецвыпуска проекта «Голос. Дети» 

Рамблер 33 минуты назад
Победителем песенного конкурса «Голос. Дети» стали все финалисты шоу. Об этом сообщил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст в эфире программы.
«Обманутыми оказались все: мы, Первый канал, родители наших участников, и, конечно, сами наши участники… И пожалуйста, давайте любить наших детей такими, какие они есть…Никакие призы не сделают наших детей лучше…», — заявил во вступительной речи Эрнст.
В итоге, каждый финалист шоу «Голоса. Дети» получил награду от руководства Первого канала, а также денежный приз в размере одного миллиона рублей.
Константин Эрнст отметил, что дочь Алсу, Микелла Абрамова, также является частью «большой семьи» проекта. Генеральный директор выразил сожаление, что девочка не смогла принять участие в финале программы.
Ранее стало известно, что победительница проекта «Голос. Дети» Микелла Абрамова отказалась от участия в спецвыпуске проекта.
Шоу-бизнес , Константин Эрнст
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