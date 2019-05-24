Определен победитель спецвыпуска проекта «Голос. Дети»

Победителем песенного конкурса «Голос. Дети» стали все финалисты шоу. Об этом сообщил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст в эфире программы.

«Обманутыми оказались все: мы, Первый канал, родители наших участников, и, конечно, сами наши участники… И пожалуйста, давайте любить наших детей такими, какие они есть…Никакие призы не сделают наших детей лучше…», — заявил во вступительной речи Эрнст.

В итоге, каждый финалист шоу «Голоса. Дети» получил награду от руководства Первого канала, а также денежный приз в размере одного миллиона рублей.

Константин Эрнст отметил, что дочь Алсу, Микелла Абрамова, также является частью «большой семьи» проекта. Генеральный директор выразил сожаление, что девочка не смогла принять участие в финале программы.

Ранее стало известно, что победительница проекта «Голос. Дети» Микелла Абрамова отказалась от участия в спецвыпуске проекта.