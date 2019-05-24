Дочь Алсу отказалась принимать участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»

Дочь певицы Алсу 11-летняя Микелла Абрамова решила не принимать участие в специальном выпуске проекта «Голос. Дети».

В эфире Первого канала стартовал спецвыпуск детского «Голоса», который, по словам ведущего Дмитрия Нагиева, должен «расставить все точки над i» после скандала с накруткой голосов в пользу Микеллы Абрамовой.

К участию в спецвыпуске были приглашены все девять участников финала, однако Микелла Абрамова в эфире не появилась. Дмитрий Нагиев объявил со сцены, что Микелла решила не принимать участие в «дополнительном финале».

Напомним, в финале детского «Голоса» дочь певицы Алсу Микелла Абрамова получила более 56% зрительских голосов и стала победительницей проекта. Позднее пресс-служба Первого канала сообщила, что планирует провести проверку результатов голосования из-за аномальных показателей.

16 мая компания Group-IB, которой было поручено расследование, представила первые результаты проверки. Так, было выявлено, что более 30 тысяч звонков и 8 тысяч СМС за Микеллу Абрамову отправили боты. После этого телеканал принял решение аннулировать результаты шоу.