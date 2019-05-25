«Показуха»: Ольга Бузова вместе с волонтерами очистила пляж в Сочи от мусора

Телеведущая и певица Ольга Бузова сейчас находится в Краснодарском крае . Они приехала на черноморское побережье, чтобы помочь волонтерам. Надев рабочую одежду, Бузова вместе с добровольцами очищала морской берег от мусора. По словам телеведущей, волонтеров было совсем немного. Однако им удалось полностью преобразить один из пляжей курортного города.

«Мы не в силах полностью исключить потребление пластика, но не загрязнять им нашу Землю — обязаны!…Начать можно с малого — хотя бы перестать мусорить! Пожалуйста! Сортируйте отходы, используйте многоразовую посуду, откажитесь от пластиковых пакетов — это совсем не сложно!» — обратилась к поклонникам певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 24 Май 2019 в 4:54 PDT Многие подписчики положительно оценили поступок Ольги Бузовой, сказав, что она так подает пример остальным.

«Хороший пример для всех! Если каждый поднимет один лежащий на земле пакет, потратив на это 2 секунды, то планета будет за это нам очень благодарна» — пишет поклонница в блоге телеведущей.

Однако не обошлось и без критики в адрес Ольги Бузовой. Некоторые решили, что она толком и не участвовала в акции, а лишь использовала ее как очередной способ привлечь к своей персоне внимание.

«Хорошо если от души, а тут видно, что за деньги показуха вся» — уверены недоброжелатели.

К негативу Ольге Бузовой не привыкать. Среди ее миллионов подписчиков всегда находятся те, кто осуждает каждый пост знаменитости. Накануне «доброжелатели» в очередной раз раскритиковали ее фигуру.