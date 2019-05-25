Участница шоу «Голос» защитила дочь Алсу

Участница шоу «Голос» Татьяна Шаманина встала на защиту дочери Алсу в детской версии телепередачи. Она сказала, что само происхождение Микеллы Абрамовой накладывает на неё большую ответственность.

По словам Шаманиной, для 10-летнего возраста Микелла вполне производит впечатление «талантливого и вполне состоявшегося» музыканта. У Абрамовой были достойные соперники, и её победа является «достойной», цитирует StarHit слова Шаманиной.

Ранее News.ru сообщал, что участники финала шестого сезона шоу «Голос. Дети» получили по одному миллиону рублей как победители конкурса. Решение объявить всех детей триумфаторами принял Первый канал.