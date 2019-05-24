Дмитрий Нагиев в эфире шоу "Голос. Дети" выступил с заявлением после того, как дочь Алсу Микелла Абрамова не явилась на спецвыпуск программы.
Как известно, результаты состоявшегося в конце апреля финала "Голоса" были аннулированы.
Выяснилось, что в пользу победителя искусственным образом была совершена накрутка голосов.
"Мы пригласили всех финалистов, но Микелла Абрамова решила не принимать участие. Это ее решение, и мы его уважаем", — заявил Нагиев в эфире Первого канала вечером в пятницу.
По словам ведущего шоу, дочка Алсу остается частью семьи "Голоса".
"Мы желаем ей творческих успехов", — резюмировал Нагиев.