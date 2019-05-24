Нагиев сделал заявление после бойкота дочкой Алсу спецвыпуска «Голоса»

Дмитрий Нагиев в эфире шоу "Голос. Дети" выступил с заявлением после того, как дочь Алсу Микелла Абрамова не явилась на спецвыпуск программы.

Как известно, результаты состоявшегося в конце апреля финала "Голоса" были аннулированы.

Выяснилось, что в пользу победителя искусственным образом была совершена накрутка голосов.

"Мы пригласили всех финалистов, но Микелла Абрамова решила не принимать участие. Это ее решение, и мы его уважаем", — заявил Нагиев в эфире Первого канала вечером в пятницу.

По словам ведущего шоу, дочка Алсу остается частью семьи "Голоса".