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Нагиев сделал заявление после бойкота дочкой Алсу спецвыпуска «Голоса» 

Газета.Ru + ещё 37 51 минуту назад
Фото: «Первый канал»
Дмитрий Нагиев в эфире шоу "Голос. Дети" выступил с заявлением после того, как дочь Алсу Микелла Абрамова не явилась на спецвыпуск программы.
Как известно, результаты состоявшегося в конце апреля финала "Голоса" были аннулированы.
Выяснилось, что в пользу победителя искусственным образом была совершена накрутка голосов.
"Мы пригласили всех финалистов, но Микелла Абрамова решила не принимать участие. Это ее решение, и мы его уважаем", — заявил Нагиев в эфире Первого канала вечером в пятницу.
По словам ведущего шоу, дочка Алсу остается частью семьи "Голоса".
"Мы желаем ей творческих успехов", — резюмировал Нагиев.
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Шоу-бизнес , Дмитрий Нагиев , Первый канал
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