Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что скандалу, разгоревшемуся вокруг итогов голосования на шестом сезоне шоу «Голос. Дети», уделяется слишком много внимания.
Отвечая на вопрос о том, хотел бы он снова принять участие в шоу «Голос» в качестве наставника, Шнуров сказал, что если позовут, он не откажется, сообщает «Амурская правда».
«Я как ни открою новости — вижу: то правильно проголосовали, то неправильно. Ещё немного — и кровь друг другу пустят! Друзья, не надо так серьёзно! Это шоу! Вы чего? Спокойнее надо быть — и всё будет отлично! — заявил он.