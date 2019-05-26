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Шнуров высказался о скандале на «Голосе» 

Рамблер + ещё 6 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что скандалу, разгоревшемуся вокруг итогов голосования на шестом сезоне шоу «Голос. Дети», уделяется слишком много внимания.
Отвечая на вопрос о том, хотел бы он снова принять участие в шоу «Голос» в качестве наставника, Шнуров сказал, что если позовут, он не откажется, сообщает «Амурская правда».
«Я как ни открою новости — вижу: то правильно проголосовали, то неправильно. Ещё немного — и кровь друг другу пустят! Друзья, не надо так серьёзно! Это шоу! Вы чего? Спокойнее надо быть — и всё будет отлично! — заявил он.
Шоу-бизнес , Скандал на "Голос.Дети" , Сергей Шнуров , Амурская правда
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