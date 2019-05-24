Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шнуров отреагировал на скандал с победой дочки Алсу в «Голосе» 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Рок-музыкант Сергей Шнуров прокомментировал скандал на шоу "Голос. Дети", где из-за обнаруженной накрутки голосов в финальном голосовании пришлось отменить победу дочки Алсу — Микеллы Абрамовой.
По мнению Сергея Шнурова, этой проблеме уделяют слишком много внимания. "Я как ни открою новости — вижу: то правильно проголосовали, то неправильно. Еще немного — и кровь друг другу пустят! Друзья, не надо так серьезно! Это шоу!" — цитирует Шнурова "Амурская правда". По мнению Шнурова, все почувствуют себя лучше, если успокоятся
Ранее Сергей Шнуров ответил на вопрос, будет ли еще раз принимать участие в вокальном шоу "Голос" в качестве наставника.
Газета.Ru: последние новости
Эрнст выступил с заявлением после спецвыпуска "Голоса" Лишенная победы дочка Алсу не явилась на спецвыпуск "Голоса" Квартиру Фриске стоимостью 30 млн рублей продадут за долги
Шоу-бизнес , Сергей Шнуров , Амурская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Определен победитель финала шоу «Голос. Дети»42
Скандал на «Голосе»: Дочь Алсу не явилась на финал шоу125
«Мракобес»: Милонов накинулся на ведущего НТВ80
«Вот идите к Путину»: Климкин вспомнил Лаврова и водку49
«Вы — враги России»: Соловьев об очередях за паспортами в ДНР647
Видео
01:26
«Не хотят вам говорить»: Путин дал совет патриарху
Общество
03:50
В Кремле отреагировали на отставку Мэй
Политика Европа
04:54
Студенты из США запустили ракету в космос
Наука и техника
00:27
Устроил дебош и умер: ЧП в Домодедово
Происшествия
00:57
Выборы в Европарламент обернулись провалом «друзей Путина»
В мире
01:09
«Выкиньте его с парашютом»: появилось видео предсмертного дебоша
Происшествия
00:30
Журналистов обстреляли из танка в Сирии
В мире
00:42
Во время «последнего звонка» на школьников рухнул потолок
Происшествия
00:27
Мэй заплакала во время объявления отставки
В мире
00:27
Тереза Мэй объявила об отставке
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение