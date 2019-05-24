Шнуров отреагировал на скандал с победой дочки Алсу в «Голосе»

Рок-музыкант Сергей Шнуров прокомментировал скандал на шоу "Голос. Дети", где из-за обнаруженной накрутки голосов в финальном голосовании пришлось отменить победу дочки Алсу — Микеллы Абрамовой.

По мнению Сергея Шнурова, этой проблеме уделяют слишком много внимания. "Я как ни открою новости — вижу: то правильно проголосовали, то неправильно. Еще немного — и кровь друг другу пустят! Друзья, не надо так серьезно! Это шоу!" — цитирует Шнурова "Амурская правда". По мнению Шнурова, все почувствуют себя лучше, если успокоятся

Ранее Сергей Шнуров ответил на вопрос, будет ли еще раз принимать участие в вокальном шоу "Голос" в качестве наставника.