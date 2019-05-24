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Собчак вступилась за участников школьного БДСМ-флешмоба 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»
Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram прокомментировала инцидент во Владивостоке, где выпускники школы №74 перед последним звонком организовали танцы под музыку перед входом в учебное заведение и в актовом зале.
«Ну пошалили подростки перед выпускным… неужели это такая серьезная проблема?» — написала она и привела ссылку на новость о произошедшем. Действия школьников в СМИ окрестили БДСМ-флешмобом.
Выпускники 11-го «Б» устроили танцы в школе 22 мая в день самоуправления. Одна из школьниц была в полицейской форме, из-за чего с ней провели беседу. В управлении МВД по Владивостоку проводят проверку по факту публикации видеоролика.
Директриса школы Галина Пугина рассказала, что поведение учащихся стало неожиданностью для администрации учебного заведения. Позднее она написала заявление об увольнении, но вскоре, по словам местного депутата Артема Самсонова, передумала.
В департаменте образования Приморского края посчитали произошедшее недопустимым. Чиновники пообещали принять меры и пообщаться с выпускниками и их родителями.
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Комментарии8
Шоу-бизнес , Ксения Собчак , МВД , Владивосток
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