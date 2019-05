Победитель или нет? «Голос» решит судьбу дочки Алсу 

24 мая на Первом канале пройдет прямой эфир спецвыпуска шестого сезона шоу «Голос. Дети». Руководство проекта приняло решение провести дополнительный финал после аннулирования результатов голосования из-за накрутки звонков и смс-сообщений в пользу дочери Алсу Микеллы Абрамовой.

В пятницу, 24 мая, в 21:30 по московскому времени на Первом канале стартует прямая трансляция специального выпуска шестого сезона шоу «Голос. Дети». Ранее организаторы проекта приняли решение провести дополнительный этап состязаний после аннулирования результатов голосования.

Специалисты компании Group-IB, занимавшейся проверкой звонков и сообщений, отправленных в качестве голосов за участников финала детского «Голоса», выявили определенные нарушения в голосовании. По информации источника, всего в «накрутке» приняли участие 300 номеров, с которых были отправлены 8 тыс. сообщений в пользу Микеллы Абрамовой.

Дополнительный шанс стать победителем шестого сезона проекта получила не только тройка лидеров в лице Микеллы Абрамовой, Ержана Максима и Валерия Кузакова, но и другие участники состоявшегося 26 апреля финала — Рената Таирова, Мариам Абделькадер, Роберт Багратян, Нино Чеснер, Михаил Григорян и Анастасия Сисаурова.

В каком именно формате будет проходить дополнительный эпизод, пока неизвестно.

По словам представительницы артистки, комментировать победу своей ученицы на конкурсе она отказалась.

В преддверии выхода дополнительного финала конкурса на Первом канале появился анонс спецвыпуска. Видеоролик представляет собой нарезку моментов шестого сезона проекта с эмоциональным закадровым текстом.

Ранее певица Алсу впервые публично прокомментировала скандал, вызванный победой ее дочери на проекте «Голос. Дети». Заслуженная артистка России в эфире радиостанции «Серебряный дождь» заявила, что руководство конкурса втянуло детей «в какие-то игры». Несмотря на обрушившуюся на ее семью волну негатива, певица выразила уверенность в том, что «все закончится хорошо».

Также Алсу подчеркнула, что ее дочь сама принимает решение об участии в спецвыпуске детского «Голоса».

Более подробный комментарий о сложившейся ситуации Алсу пообещала дать 1 июня — в День защиты детей.

Однако разразившийся скандал вынудил певицу посмотреть выступление тогда еще десятилетней дочери Алсу. По мнению Гагариной, песня рэпера Эминема и певицы Рианны «Love the Way You Lie» оказалась для ребенка слишком сложной. Также исполнительница отметила, что этот хит очень популярен в Китае, и она сама хотела с ним выступить, но передумала.