Гоген Солнцев встретился с тремя бабушками, посвятившими ему песню

Гоген Солнцев не так давно отметил годовщину со дня свадьбы со своей возрастной женой Екатериной Терешкович. Первое время у них в семье царила идиллия. Пенсионерка даже решилась сделать пластическую операцию по подтяжке лица, чтобы выглядеть моложе, но после этого и началась проблемы в их браке. Пожив некоторое время раздельно и начав посещать психолога, влюбленные все же помирились. За перипетиями в их жизни наблюдала вся страна благодаря Андрею Малахову

В новом выпуске «Прямой эфир» появились три бабушки. Они снялись в ролике, который покорил пользователей соцсети и набрал почти миллион просмотров на YouTube. По сюжету, женщины находятся у себя дома и поют песню посвященную Гогену.

«Бросай Катюху ты, ведь я давно стала твоя. Возьми меня Гоген, фиалка расцвела. Я соберу подруг и отметим мы…», — напевают героини ролика.

Малахов разыскал пенсионерок — Зинаиду Скрипкину, Любу Полякову и Люду Курочкину. Они призналась, что являются поклонницами Андрея, но и, конечно, Солнцева.

Когда в студии появился Гоген, то он с удовольствием обнялся с ними и подарил каждой поцелуй.

«Мои куропаточки, я так приятно удивлен. Эту пародию я видел если честно, девочки. Она такая добрая, хорошая», — высказался шоумен.

Он посмотрел в студии еще несколько пародий, которые блогеры снимают, пытаясь повторить его манеры У многих получилось в точности повторить ссору артиста с женой, когда он не пустил Терешкович домой, после трех недель отсутствия дома.

КАДР ИЗ ПЕРЕДАЧИ «ПРЯМОЙ ЭФИР»

В студии вспомнили и пересмотрели множество роликов, которые получили популярность. Героиней одного из них стала женщина с пышными формами, которая на вечеринке зажигательно станцевала под новый хит Анны Семенович «Хочешь». Она так вошла в кураж, что стала раздеваться, не смущаясь публики. Видео оказалось не хуже оригинального клипа самой артистки, которая в нем предстала толстой домохозяйкой, худеющей ради мужа. Семенович призналась, что идею снять именно такой ролик ей подсказал Николай Басков . Он даже одолжил ей для этого своих стилистов.