Психоаналитик: «Скандал на шоу „Голос. Дети“ будет преследовать дочь Алсу всю жизнь»

В попытках выяснить правду о накрутке голосов и купленной ко дню рождения победе в конкурсе «Голос. Дети» как-то все слишком увлеклись и забыли о чувствах маленьких конкурсантов. А ведь основной удар пришелся не на наше взрослое ущемленное самолюбие, а на их детскую неокрепшую психику.

И ладно, если бы конкурс прошел без скандала. Проигравшие бы сказали красивые слова про «победил сильнейший», поплакали бы дома в обнимку с плюшевым медведем и наутро уже все занимались бы своими делами. Но случилось то, что случилось. Ничто не разрушает человека больше, чем разрушенные мечтыЛюди склонны верить в лучшее. И страна верила в проект «Голос. Дети» как в работающий социальный лифт, способный с помощью конкурса дать звездное будущее талантливому ребенку независимо от того, что у него дома в тарелке: паста альденте или серые макароны по 14,50.

Потому-то и всколыхнулась волна народного негодования, что этот самый народ, поверивший в мечту, транслируемую Первым каналом, ткнули носом в привычное «все продается». Потому-то на Микеллу и полилась волна ненависти.

Микелла Абрамова — участница шоу "Голос. Дети". Фото: Первый канал

И вроде бы все — взрослые люди. Вроде бы все понимают, что ребенок тут ни при чем, но почему-то градус возмущения никак не хочет утихнуть. Чем же вся эта ситуация грозит Микелле и как придется разгребать последствия?

Корреспондент портала Teleprogramma.pro побеседовала с Людмилой Поляновой — психоаналитиком, кандидатом психологических наук.

— Как может повлиять на психику ребенка вот это громкое прилюдное отбирание уже полученной конфетки? Понятно, что родители хотели, «как лучше» для ребенка, но во что это выльется для Микеллы?

— Во-первых, родители хотели «как лучше» — для себя. Они не подумали, как должно выглядеть это «как лучше» для ребенка.

Когда родители не готовы к зрелому родительству, они думают о том, «как лучше сегодня». А хороший родитель должен думать о том, «как лучше завтра» и формировать здоровую психику своего ребенка. Мы говорим о физическом и психическом здоровье, которые сопровождают человека всю жизнь.

Если девочка, согласно данным СМИ, с пяти лет мечтала участвовать в конкурсе «Голос. Дети», (а когда мы участвуем в каких-то конкурсах, мы хотим победить), то можно предположить, что родители подумали: вот наступил тот самый час, и дочь будет совершенно счастлива — и сделали то, что сделали.

Но участие в конкурсах это огромная травма для детей само по себе. Никто не может предсказать, как она скажется на психике именно этого ребенка. Разве что уже есть специалист, который загодя некоторое время наблюдает ребенка.

Только такой специалист может прогнозировать, чем обернется конкурс именно для этого ребенка — и то: далеко не в ста процентах случаев.

Микелла Абрамова — участница шоу "Голос. Дети". Фото: Первый канал

— Родители не могут даже предположить, чем грозит ребенку их выходка?

— Нет. Это, что называется, слепая родительская любовь. Участие в конкурсе — это уже ненормально для детей этого возраста. Не надо делать из детей профессионалов, когда они еще не сделали своего выбора.

Желание ребенка сегодня не говорит о том, что ребенок чувствует свою судьбу. И родители должны понимать, что детство есть детство. Это — первое.

Второе — наверняка, необоснованно успокаивали, что все будет хорошо. Мы тебе поможем, у тебя все сложится… Взрослые знали, что могут предпринять, а ребенок этого не знал. 10 лет — это еще совсем ребенок, он не может анализировать взрослый мир. Поэтому травма была получена тогда, когда было принято решение участия в конкурсе.

Если это семья, где мама — профессионал, она должна была реально оценивать способности своего ребенка. Даже не обладающее особыми талантами население, которое в большинстве своем окончило в детстве музыкальную школу, понимает, что данные ребенка, скажем мягко, не из ряда вон выходящие.

То есть, способная девочка, таких девочек много, многие поют. Но раз конкурс — общероссийский, то на нем обязательно появятся и таланты, с которыми спорить будет невозможно.

Даже если в эту минуту Микелла подумала, что она — лучшая, это еще одна травма. Потому что человек должен учиться тестировать реальность и сравнивать себя с другими. И оценивать адекватно свои возможности на любом этапе творчества.

— Кто, в результате, виновен в сложившейся ситуации?

— Ошибок в этой ситуации масса. Можно говорить о несправедливости, о вседозволенности, многие говорят о забытой публикой маме, которая решила освежить себе пи-ар через победу дочери… Неважно: сплетен и слухов может быть сколько угодно.

Но то, что это огромная родительская ошибка — это с точки зрения профессионала даже не подлежит сомнению.

То есть, и незаслуженная победа это плохо, и сегодняшняя ситуация, когда девочку, наверное, будут травить в школе, сверстники, которые, может быть ей завидовали, а вот теперь могут отыграться.

— Известны случаи, когда «хейтерство», преследование ребенка доводило до суицида. Как-то можно это предотвратить на ранней стадии?

— Во всей этой ситуации я надеюсь, что родители уже прибегли к помощи профессионала. Ребенок получил травму. Чем быстрее оказывается помощь, тем эта помощь эффективнее.

Если человек приучается жить травмированным, то это похоже на неоказание помощи при переломе. Можно быстро вправить и срастить перелом правильно, а можно просто дать костыли и сказать, что теперь ты всю жизнь будешь хромать.

Если не оказать помощь, то рано или поздно психика подведет человека. Тем более, ребенка ждет большая и агрессивная волна. Все потому что дети насколько добры, настолько и злы. Но надо сказать, что дети и справедливы. Поэтому, к сожалению, в руках детей железный повод проявить свою подростковую агрессию.

— Дети — понятно. Откуда столько агрессии у взрослых?

— Сказалась, безусловно, социальная составляющая. Народ устал жить во множественном проявлении несправедливости. И когда это коснулось детей, народ взбунтовался. А все почему…

Народу важно было знать: не имеет значения, из какого ты города, кто твои родители. Если ты талантлив — у тебя есть шанс. Это было важно с точки зрения общества. И тут общество получило пощечину… Обществу сказали: «Очнитесь, деньги решают все!». Возмущение достигло своего пика, когда это коснулось детей, поэтому и произошел такой социальный взрыв.

И хоть Микеллу, скорее всего, увезут в Лондон, но окружение остается. И главное, непонятно, для чего было нужно удовлетворять все эти болезненные амбиции.

Если есть желание сделать из девочки звезду, то для этого есть работающие технологии. У нас масса звезд, которые обладают посредственными данными, но, тем не менее, стоят на сцене и что-то «исполняют.

— Как нужно было поступить изначально? Есть рецепты?

— Если бы родители подошли к вопросу грамотно, то они бы подождали лет 6, как это было с самой Алсу и свои усилия и финансы направили бы в нужное русло. И через 6 лет у нас бы была приятная симпатичная звезда.

Тем более, у нас сейчас работает такая техника! Музыкальные инженеры „выводят“ любые голоса, и мы, в результате, слушаем вполне приятные и мелодичные песни.

А сейчас мы получили скандал на одном из крупнейших телеканалов, мы получили проблемы в семье, а самое главное — мы получили очень сильно травмированного ребенка.

Так что я рекомендую родителям немедленно обратиться за профессиональной помощью. Потому что рано или поздно, но это скажется.

Нужно помнить, что психическое здоровье — это основа. Можно хорошо питаться, можно хорошо отдыхать, но если произошли какие-то нарушения в психике — это как слоеный пирог. Если начинка в первом слое пирога испорчена, то весь пирог „с душком“.

В 10 лет Микелла получила сильнейшую травму, еще даже не осознавая всего объема того, что произошло. Но, к сожалению, это будет ее „догонять“ еще многие-многие годы.