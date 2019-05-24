Улетела: Наставница дочери Алсу не осталась для «Голоса»

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Наставница дочери Алсу вместо участия в шоу «Голос» улетела в Алма-Ату 

РИА Новости 1 час назад
Наставница дочери Алсу Микеллы Абрамовой в проекте "Голос. Дети", певица Светлана Лобода улетела в Алма-Ату, где у нее запланировано выступление. Об этом сообщается на странице Лободы в Facebook.
"Я желаю вам солнечного светлого дня. А мы полетели в Алматы. Завтра нас ждет стадион AlmatyArena. 24.05", — говорится в сообщении.
Таким образом, певица не примет участие в запланированном на сегодня спецвыпуске шоу, который должен прояснить ситуацию с нечестным голосованием в финале, а также поставить точку в вопросе о том, кто станет победителем шестого сезона проекта. Информацию о том, что Лобода не будет участвовать в передаче, также подтвердила СМИ пресс-секретарь артистки Дарья Бурлакова.
Ранее Первый канал отменил результаты финала шестого сезона песенного конкурса "Голос. Дети", в котором победила дочь российской певицы Алсу Микелла Абрамова. Решение было принято после публикации предварительных результатов проверки голосования. Компания Group-IB, специализирующаяся на цифровых расследованиях и привлеченная к проверке, обнаружила, что в пользу Абрамовой накручивались голоса.
Организаторы собираются провести спецвыпуск "Голос. Дети" сегодня, 24 мая, с участием всех финалистов, а перед следующим сезоном — обновить механизм голосования. Первый канал не стал раскрывать детали того, что конкретно будет показано в спецвыпуске и кто именно в нем примет участие. Ранее канал сообщал, что пригласил для участия в специальном выпуске всех финалистов конкурса.
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Шоу-бизнес , Видео , Светлана Лобода
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