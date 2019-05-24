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Появились новые видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских 

Р-Спорт 2 часа назад
В Сети появилось новые видео со свадьбы украинских артистов Алексея Потапенко и Насти Каменских, более известных как дуэт «Потап и Настя». Кадры опубликованы в Instagram-аккаунте, посвященном исполнителям.
Видеоролики запечатлели моменты, когда новобрачные танцуют и поют вместе, а также едят праздничный торт.
Ранее 38-летний жених и 32-летняя невеста не афишировали своих отношений. Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских. Девушка, в свою очередь, поблагодарила своего избранника за то, что он поддержал ее решение не выставлять чувства на публику и долгое время оберегал их пару "от лишних глаз, слов и постов".
"Потап и Настя" — украинский дуэт, образованный в 2006 году Алексеем Потапенко и Анастасией Каменских. Продюсером, автором текстов и музыки, основным режиссёром и сценаристом клипов группы является Алексей Потапенко. 31 октября 2017 года стало известно, что участники начинают сольную карьеру под своими собственными именами ПТП и NK. Дуэт выпустил четыре альбома: «Не пара», «Не люби мне мозги», «Все пучком», «Щит и мяч». Дуэт обрел большую популярность благодаря песням "Не пара", "Чумачечая весна", "Лето" и другим.
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Шоу-бизнес , Видео , Настя Каменских , Алексей Потапенко , Анастасия Каменских
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