Появились новые видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

В Сети появилось новые видео со свадьбы украинских артистов Алексея Потапенко Насти Каменских , более известных как дуэт «Потап и Настя». Кадры опубликованы в Instagram-аккаунте, посвященном исполнителям.

Видеоролики запечатлели моменты, когда новобрачные танцуют и поют вместе, а также едят праздничный торт.

Ранее 38-летний жених и 32-летняя невеста не афишировали своих отношений. Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских. Девушка, в свою очередь, поблагодарила своего избранника за то, что он поддержал ее решение не выставлять чувства на публику и долгое время оберегал их пару "от лишних глаз, слов и постов".