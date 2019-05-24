Шикарные апартаменты Жанны Фриске в элитной новостройке Москвы выставлены на продажу

Квартира в элитной новостройке Москвы в районе Красной Пресни площадью около 90 квадратных метров, которая при жизни принадлежала певице Жанне Фриске , выставлена на продажу. С октября 2018 года квартира находится под арестом. В «Русфонде» надеются, что после продажи удастся погасить долг перед благотворительной организацией. Здесь уверены, что покупатель найдется в течение года.

Жанна Фриске купила апартаменты, когда еще не болела. Вскоре после покупки она наняли дизайнеров, которые спроектировали дорогой ремонт.

По словам риэлтора Александра Невзорова, стоимость квартиры около тридцати миллионов рублей. Однако из-за того, что квартира под арестом судебные приставы выставили ее, скорее всего, на продажу с дисконтом в 5-10 процентов. Если в течение нескольких месяцев квартира не будет реализована, то дисконт может возрасти до 15-ти процентов. Это обычная практика. Кстати, продажа проходит не только через открытый аукцион, но и через базу данных московской недвижимости ЦИАН и Авито.

Между тем родители Жанны Фриске могут не волноваться. С их пенсионных счетов судебные приставы деньги брать не могут по закону. Долг перед «Русфондом» должен быть погашен только за счет арестованного имущества Жанны Фриске.

Напомним, что долг перед «Русфондом» образовался после того, как благотворительная организация объявила сбор средств на лечение певицы. Затем деньги были переведены родственникам звезды. Однако все средства на лечение они не потратили. Родители Фриске после ее смерти отчитались только за три миллиона рублей. Куда делись остальные деньги — неизвестно. На днях прошла информация, что сын Фриске шестилетний Платон Шепелев через своего отца погасил треть долга перед «Русфондом — это около восьми миллионов рублей, сообщает „Комсомольская правда“.