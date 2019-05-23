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Сергей Зверев обжаловал решение суда о штрафе за одиночный пикет 

Вечерняя Москва 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Защита Сергея Зверева обжаловала решение Тверского суда Москвы, согласно которому стилист должен выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей за организованный им пикет возле Кремля.
— Мы считаем, что есть все основания для отмены решения, — цитирует представителя стилиста Михаила Бирюкова РИА Новости.
Зверев был привлечен к суду по статье «о нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Стилист организовал одиночный пикет недалеко от Кремля. Сергей Зверев выступил против строительства завода по розливу воды для Китая в природоохранной зоне Байкала.
Известно, что в марте Кировский районный суд Иркутска приостановил начавшееся в январе строительство завода по розливу байкальской воды в поселке Култук Слюдянского района. Однако застройщик подал апелляцию. удебное разбирательство пройдет 27 мая.
Ранее Зверев прокомментировал решение суда по своему делу.
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Шоу-бизнес , Общество , Михаил Бирюков , Сергей Зверев , РИА Новости , Москва
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