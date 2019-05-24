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62-летнему Тому Хэнксу не продали «пивко» на кантри-фестивале 

Газета.Ru + ещё 6 55 минут назад
Американский актер Том Хэнкс заявил в эфире передачи The Ellen DeGeneres Show, что ему не продали пиво на кантри-фестивале Stagecoach.
Он рассказал, что в этом году побывал на фестивале вместе со своей супругой Ритой Уилсон, которая была одной из участниц музыкальной программы.
"Дело было днем, и я захотел пива, бутылку хорошего вкусного пивка", — рассказал Хэнкс.
Актер уточнил, что пиво на Stagecoach продавали четыре женщины, которые категорически отказались наливать Хэнксу без удостоверения личности. По его словам, он около 20 минут ругался с персоналом, а потом начал предлагать им билеты на разные мероприятия, однако пиво ему так и не продали.
Хэнкс добавил, что через некоторое время его нашел неназванный сотрудник фестиваля, который выдал ему специальный браслет, подтверждающий возраст покупателя и позволяющий приобретать алкоголь.
В прошлом году Хэнкс пришел в ресторан и купил всем еды.
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Шоу-бизнес , Видео , Том Хэнкс , Рита Уилсон
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