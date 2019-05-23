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Мама Шаляпина о беременности его экс-подруги: «Денег надо? Пусть работает!» 

Teleprogramma.pro 6 часов назад
Фото: globallookpress.com
35-летний Прохор Шаляпин почти год встречается с Виталиной Цымбалюк-Романовской. С первого дня их романа за парой следит общественность. За плечами молодой пианистки неудачный брак с Арменом Джигарханяном, а выпускник «Фабрики звезд» пережил развод с Ларисой Капенкиной и расставание с моделью Анной Калашниковой. Теперь многие уверены, что влюбленные обрели любовь и будут счастливы вместе.
Однако на днях одна из бывших пассий Прохора Татьяна Гудзева заявила, что ждет ребенка от певца. Девушка даже продемонстрировала снимок, на котором видно, что она находится на восьмом месяце беременности. Эта новость шокировала поклонников звезды. Корреспондент Teleprogramma.pro связался с Виталиной, чтобы узнать ее мнение о произошедшем. Она не стала скрывать, что не верит словам бывшей возлюбленной артиста.
«На самом деле я ожидала гораздо больше женщин, которые якобы беременны от Прохора, но пока есть только одна Татьяна, — поделилась девушка. У нее уже были истории, когда непонятно от кого дети рождались. Я думаю, что она сама разберется».
Во многом согласна с ней и мама певца Елена Колесникова. Она тоже не верит Татьяне и считает, что та преследует меркантильный интерес.
«Я пока понятию не имею что ей надо от нашей семьи. Денег надо? Пусть идет работает тогда. Эта новость меня ошарашила», — пояснила женщина.
Она недоумевает, почему ее сын должен содержать чужих детей. Колесникова убеждена, что Прохор не причастен к беременности Татьяны.
«Даже не могу допустить мысли, что это правда», — подчеркнула она.
А Шаляпин предпочитает не комментировать разгоревшийся скандал. Но он намекнул, что Гудзева в этой истории врет.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Анна Калашникова , Прохор Шаляпин , Армен Джигарханян , Елена Колесникова
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