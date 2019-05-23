«Без работы сопьюсь»: Ларисе Гузеевой — 60

Актриса Лариса Гузеева прославилась на всю страну в 25 лет, сыграв главную роль в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс», однако после успеха в масштабах всей страны судьба приготовила ей множество испытаний — наркотическая зависимость мужа, предательство друзей, алкоголизм. Однако трудности не остановили звезду на пути к счастью, и после приглашения в конце 2000-х в качестве ведущей на Первый канал в ее жизни «наступил ренессанс».

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева родилась в Оренбургской области , в селе Буртинском 23 мая 1959 года. Ее воспитывала мать, которая работала учительницей истории, и отчим, своего отца она не помнит. Отчим запрещал девочке, которая мечтала об актерской карьере, смотреть фильмы с поцелуями до 10 класса. После окончания школы она отправилась в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Чтобы обойти своих конкуренток, она решила привлечь внимание приемной комиссии своей экстравагантностью и постриглась наголо.

Ее взял на свой курс Владимир Петров . В новом городе Гузеева быстро сошлась с местными рок-музыкантами, собиравшимися в кафе «Сайгон». У нее был роман с лидером арт-проекта «Популярная механика» Сергеем Курехиным, и за актрисой даже пытался ухаживать Виктор Цой

«Витя Цой за мной ухлестывал, но этот странный нерусский парень меня не интересовал. Я вообще была жутко высокомерной, считала, что меня достоин лишь Питер О'Тул, Лоуренс Оливье или, на худой конец, Володя Высоцкий… Ведь я была очень хорошенькой», — рассказывала она «Вокруг ТВ».

В 1984 году она пришла на кинопробы фильма Эльдара Рязанова «Жестокий романс» в рваных джинсах и с папиросой «Беломорканал» во рту. Картина принесла актрисе всесоюзную популярность, и она стала ждать приглашений на другие столь же яркие и громкие роли, однако повторить успех не удавалось.

«Все, что я имела, я зарабатывала профессией. Не важно, что большинство моих работ никто, кроме меня, не помнит — у меня была одна звездная роль, многие ли могут этим похвастать? Иногда я и сама по глупости отказывалась от хороших ролей. Например, вместо того, чтобы взяться за классическую картину «Накануне», я снялась в чудовищной ленте «Соперницы», — признавалась она.

Со съемками в «Соперницах» связана и другая история из личной жизни актрисы — на площадке она познакомилась с первым мужем Ильей, который оказался наркоманом. Она пыталась помочь ему побороть зависимость, однако вынуждена была оставить супруга в 1991 году. Его тело позднее нашли в парке — мужчина скончался от передозировки.

Будучи замужем, у актрисы случилась непродолжительная интрига со второкурсником ее института Дмитрием Нагиевым. Об этих отношениях актер позднее рассказал в интервью Юрию Дудю. По его словам, они познакомились, когда Гузеева в компании американского режиссера проходила мимо него, сидящего на ступеньках учебного заведения с однокурсниками.

«Мы говорим: «Здравствуйте». А Лариса объясняет: «Вот, здесь я училась, здесь моя альма-матер». Она вообще позер по жизни», — поделился воспоминаниями Нагиев.

За этим последовал ужин в ресторане при Доме журналиста, что «вызвало очень неприятные ощущения» у режиссера, с которым была актриса.

«И дернул меня черт напиться там. А Лариса в принципе это любила. И она мне: «Димыч, смотри, я колготки зацепила». А я говорю: «Так давай снимем!» И дернул их посреди ресторана», — рассказал Нагиев.

Проблемы мужа, неустроенность в личной жизни и развод после семилетнего брака привели к увлечению Гузеевой алкоголем.

«Мне-то казалось, что смогу бросить в любую минуту. Как же я сильно заблуждалась! Много раз говорила себе: «Больше ни капли!» Но все повторялось снова и снова. А стоило выпить, как во мне просыпался какой-то другой человек, которого я боюсь. Почему-то хочется всем вокруг причинить боль. А утром просыпалась от дикого похмелья», — признавалась звезда в интервью журналу «Тайны звезд».

Распрощаться с вредной привычкой телеведущей помог драматический случай, который произошел, когда она в нетрезвом виде шла в магазин.

«Поздним вечером пошатываясь шла по улице. И вдруг увидела, что за мной неотступно идут два парня. «Ну вот, дорогая, ты и приплыла! Убьют — и пикнуть не успеешь! И все из-за проклятого алкоголя! Поперлась, дура, за бутылкой!» — сказала она.

По словам Гузеевой, ей чудом удалось убедить бандитов не трогать ее, после чего со злоупотреблением алкоголем было покончено. Тем не менее, актриса признается, что «никогда не забудет кошмарные девяностые».

«Я — с крохотным сыном на руках. Перебивалась с хлеба на воду. Мясо покупала по блату у знакомого мясника — перемороженное миллион раз. Брала килограмм, разрезала на кусочки размером со спичечный коробок и опять замораживала. Доставала по одному и готовила еду Георгию, а если что-то оставалось, доедала за ним. Зато красивая была и худая», — шутила она в интервью «7Дней».

Наступившая эпоха, по ее словам, была «блаженным временем для тех, кто хорошо умел продавать, покупать, обменивать». Гузеева вышла замуж за грузинского филолога Каху Толордаву, от которого родила сына Георгия. Из-за разницы в мировоззрении брак продлился недолго.

Актриса рассказывала, что бывшие подруги, чьи мужья стали зарабатывать большие деньги, зачислили ее «в сбитые летчики», так как она осталась одна с ребенком в 32 года.

«Может, с этим сойдешься? Ну да, он толстый, страшный, не слишком порядочный, но в твоем ли, Ларочка, положении кобениться?» Я очень чувствительный человек, и пары таких намеков мне было достаточно», — говорила она.

Предательство друзей, которых она водила в рестораны и которым покупала подарки на волне успеха «Жестокого романса», убедило Гузееву в непредсказуемости и переменчивости жизни. Она уехала из Петербурга и «законопатила дверь в прошлое».

«Сегодня у тебя кто-то моет полы, а завтра, глядишь, ты будешь делать у него то же самое. Да, мне повезло, что у меня наступил, как говорит мой друг, ренессанс — вдруг заметили на Первом канале и пригласили вести программу. Но так же я понимаю: завтра может появиться другая программа, и про нас уже никто и не вспомнит. Эфир — это воздух, ничто. Поверьте, с самого начала я стала готовиться к тому, что мне позвонят и скажут: «Ларисочка, спасибо большое, но, знаете ли, у нас тут с рейтингами катастрофа, и вообще вместо вас у нас будет, допустим, Дима Нагиев», — поделилась она.

Говоря о том, что может заставить ее «развязать», Гузеева заявила, что может спиться в случае закрытия программы «Давай поженимся», вести которую ее пригласили в 2008 году.

«Это мой самый страшный сон. Работа необходима, без нее я просто пропаду! Потянусь к бутылке! После закрытия программы сопьюсь!» — сказала она.

Третьим мужем Гузеевой в 1999 году стал президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров , с которым они были знакомы больше 20 лет.

«Я поняла, что первый мужчина нужен для того, чтобы чему-то тебя научить, второй — чтобы ты родила от него ребенка, а третий — чтобы любить», — делилась актриса своим опытом.

Говоря о резких поворотах в свое судьбе, Гузеева признавалась, что «устала от романов, страстей, взлетов и падений» и дала клятву быть хорошей и оставаться в семье.