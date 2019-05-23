«Отвратительно и мелочно»: Собчак высказалась после спора с Виторганом

В той записи Собчак выразила мнение, что добрым можно считать человека, который не делает зла умышленно. Она отмечала, что месть в форме злословия или поступков всегда является проявлением зла. Виторган в комментариях саркастически похвалил ее. По его мнению, Собчак считает, что если повторять «я не специально» — «можно воротить, что угодно». Также он намекнул на нежелание журналистки брать ответственность за свои поступки.

Собчак предположила, что пост вызвал бурную дискуссию, так как люди задались вопросом, как поступать с обидчиками.

«Мой личный ответ (никому его не навязываю) таков: люди слабы, они часто и много поступают *** [плохо — прим.ред.], да и тебе самому за что-то наверняка было стыдно, поэтому надо стараться прощать и никогда не мстить», — написала она (орфография и пунктуация автора сохранены).

По мнению Собчак, с обидчиками можно больше не общаться, но прощать их обязательно надо, чтобы хорошие воспоминания о них вытеснили все плохое.

"И нет ничего отвратительнее и мелочнее лично для меня, чем лить говно на тех, с кем совсем недавно был близким другом или близкой подругой", — написала она.

Подписчики журналистки решили, что новый пост был написан специально для Виторгана.

«Ответ для Максима точно», — заявила @tupperastana2.

«Опять про Виторгана», — согласилась @sonic_onlain.

«Задел Виторган за живое, правда глаз колет))), а то)))» — добавила @olhhaaa.