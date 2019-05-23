Новый поворот: первую возлюбленную Михаила Круга подозревали в причастности к его гибели

Скоро исполнится 17 лет со дня, когда неизвестные убили Михаила Круга , ворвавшись в его дом ночью. Он был еще живой, когда певца доставили в больницу, но врачи не смогли спасти ему жизнь. Теперь песни великого шансонье исполняет его жена Ирина. Она воспитывает их общего сына Александра, который мечтает пойти по стопам отца. Также известно, что артист был женат на девушке по имени Светлана. Она подарила ему сына Дмитрия. Но на самом деле, была у звезды и еще одна жена, но о ней знали только самые близкие.

На днях героиней передачи «Прямой эфир» стала Марина Базанова. Сейчас ей 56 лет, но с Михаилом она познакомилась еще будучи подростком. Тогда в 14 летнюю девушку молодой певец сразу влюбился и в итоге продолжал любить всю жизнь. У них закрутился роман. Марина даже проводила его в армию, но не дождалась возвращения возлюбленного. Она вышла замуж за рокера и родила дочку. Примечательно, что потом Круг стал крестным этой девочки. А 15 лет спустя, когда Базанова была снова свободна, судьба вновь свела ее с артистом. Они расписались в ЗАГСе и жили в доме, который для них купил Михаил в Твери , но в браке они прожили только две недели.

По словам Марины, певец был собственником и ограничивал ее во всем. Когда же он запретил ей работать, то просто сломал ей жизнь. Еще одной причиной для расставания стало то, что женщина отказалась родить своему избраннику ребенка. Узнав о беременности, она сделала аборт. Теперь Базанова об этом сожалеет. Она понимает, что была сильно увлечена карьерой. О смерти Круга женщине сообщила подруга. Она была уверена, что после ранения мужчина выживет, но этого не произошло.

Марина отметила, что впервые побывала на его могиле лишь спустя пять лет после трагедии.

«Этот человек любил меня всю жизнь безответно, а я так и не смогла ответить на его чувства», — считает Базанова.

«Часто снится и все время зовет. Ой, Миша, мой дорогой. Прости меня за все! Как ты меня любил, только сейчас понимаю, а уже поздно», — такие слова произнесла она на могиле Круга.

Женщина не смогла сдержать слез, вспоминая о жизни с артистом. Теперь она бывает на кладбище каждый его день рождения. Марина обмолвилась, что после смерти шансонье ее обвиняли в причастности к его убийству.

«В принципе подозревали всех. даже бабушек, которые там на улице жили. Когда меня привезли в прокуратуру, то был вопрос в лоб: «Почему собаки пусти в дом убийц?». Собака Стинг, которая попала под пули, ей челюсть прострелили, была куплена мне в подарок. Они обратились ко мне с вопросом, так как я его воспитывала, пса. Но что там было его воспитывать? Стаффордширский терьер был как коша. А они наверное подумали, что я пришла в дом и собаки меня узнали», — вспомнила Базанова.

Многие гости в студии, которые дружили с Михаилом, признались, что знали о существовании Марины. Александр Левшин заверил, что его коллега часто говорил о своей первой любви.

«Я шесть лет являюсь председателем конкурса «Памяти». Мы все собираемся в Твери. О вас, Мариночка, мы говорим за вашей спиной. Ведь его песни действительно были рождены для вас. Он был наполнен не неразделенной любовью, он вообще наполнен был. Почему вы не ходите даже на этот наш конкурс? Сейчас он будет в Химволокне. Вы приходите! Эти песни вам посвящены!», — заявил мужчина.

Другие участники передачи согласились с ним.