«Юля — ангел»: фанаты заряжают на могиле Началовой воду и крема

Поклонники творчества Юлии Началовой приезжают на могилу певицы на Троекуровском кладбище, чтобы зарядить воду и крема, которые якобы после процедуры приобретают «волшебные» свойства, сообщает издание Дни.ру.

Автор статьи ссылается на слова сотрудников погоста, которые у памятника артистки постоянно наблюдают её фанатов. Большинство из них приносит на могилу цветы, мягкие игрушки, некоторые приходят поговорить с кумиром. Люди рассказывают Началовой о том, как живут её родственники, что о её смерти говорят коллеги по сцене, о чём рассказывает подписчикам в Instagram её пресс-секретарь Анна Исаева. При этом поклонники уверены, что звезда их слышит.

«Часто над могилой вдруг появляется яркое-яркое солнышко, начинают петь птицы. Мы уверены: это Юля, ангел наш, подает знак», — приводит издание слова одного из фанатов.

Работники кладбища также наблюдают за тем, как люди «заряжают» на могиле Началовой воду и крема. Поклонники верят, что косметические средства, постояв у памятника певице приобретают «волшебные» свойства: лучше разглаживают морщины, подтягивают грудь, облегчают боли.

Юлия Началова скончалась 16 марта. Причиной смерти певицы стала остановка сердца, «не выдержавшего» абсцесс и заражение крови