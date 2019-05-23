Очень скромно: Алла Пугачева устроила пикник для детей во дворе замка

Максим Галкин поделился с поклонниками новым видео. Пока он на гастролях в Израиле , семья проводит прекрасный майский ветер на свежем воздухе. Алла Пугачева и дети устроили пикник во дворе своего замка. Стол уже накрыт, на огне готовятся блюда, детвора занята своими делами — семейная идиллия, да и только.

Ролик сняла Примадонна и отправила супругу. Сама она в кадре не появляется, но активно комментирует все происходящее.

Гарри тем временем увлеченно листает свою книгу, а вот Лиза предпочитает проводить время активно — девочка гоняет на велосипеде. Разумеется, розовом. Место позволяет: двор замка очень просторный и малышка может позволить себе маневры.

Подписчики традиционно отметили, что у супругов очень красивые дети, нашлись и те, кто позавидовал счастью Примадонны, но таковых оказалось мало.

Ранее Максим Галкин показывал подписчикам, как справляется с работой садовника. Вооружившись пилой, юморист избавлял деревья от сухих веток. В ближайших планах супругов построить на прилегающей к замку территории часовню и разбить парк. Соседи знаменитой четы только за, ведь благодаря супругам инфраструктура в деревне Грязи заметно улучшилась. Галкин и Пугачева забоятся о том месте, где живут.