Натали Портман опровергла слухи о романе с Моби

Знаменитый инди-музыкант Моби недавно выпустил биографическую книгу под названием «И затем все рухнуло» (Then It Fell Apart). В мемуарах исполнитель рассказал о своей жизни, карьере, а также романах с известными женщинами.

Так, например, он упомянул свидание с певицей Ланой дель Рей, в те времена еще известной под своим настоящим именем — Лиззи Грант . Кроме того Моби рассказал, что у него был роман с юной Натали Портман , когда ей было всего 20 лет. По его словам, затем актриса встретила другого, и отношения закончились.

Портман, узнав об этом, возмутилась и обвинила музыканта во лжи.

«Я очень удивилась, услышав о нашем «романе». В то время, о котором он говорит, я едва закончила школу и была совсем юной, а он был жутким уже тогда», — заявила Натали в интервью Harpersbazaar.

В то же время она подтвердила, что они были знакомы и подружились после того, как она пришла на его концерт, но лишь приятельством это и ограничилось.

«Мне неприятно, что он использовал эту историю для рекламы своей новой книги. Его издателю стоит более тщательно проверять факты», — отметила Портман.

Моби не остался в долгу и заявил, что никогда бы не стал рассказывать небылицы. В своем Instagram он опубликовал совместный снимок с Натали, где они оба молоды, обнимаются и улыбаются в объектив.