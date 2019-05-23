Любовник первой жены оставил детей Пригожина без квартиры

Первая жена Иосифа Пригожина весь брак пролежала на диване с пивом и креветками, а после — отдавала деньги на воспитание их общих детей любовникам. Об этом сам Пригожин рассказал «Комсомольской правде».

Первую жену Пригожина зовут Елена. Она родила продюсеру сына Дмитрия и дочь Данаю. Сейчас им 30 и 22 года соответственно.

По словам Пригожина, он развелся с Еленой, потому что не был доволен ее образом жизни — она «целыми днями» либо спала, либо ничего не делала, либо лежала на диване с пивом и креветками.

После развода продюсер подарил детям две квартиры в центре Москвы, участок в подмосковном Домодедове и две машины. Пригожин выделял деньги на воспитание Дмитрия и Данаи, а Елене подарил на день рождения «БМВ».

Елена не стала искать работу, а жила сама и содержала любовников на те деньги, что получала от бывшего мужа на воспитание детей. В определенный момент любовником женщины и вовсе стал практически ровесник ее сына.

«Дети находятся под серьезным влиянием этого человека», — посетовал Пригожин.

По его словам, молодой возлюбленный Елены убедил детей продать сначала участок в Московской области, потом — одну из квартир в столице. Когда же продюсер попытался образумить сына, тот на три года перестал с ним разговаривать.

Сейчас Елена, ее любовник, Дмитрий и Даная живут в «какой-то» деревне в Ставропольском крае. Недавно сын предложил Пригожину встретиться, однако был согласен сделать это лишь в присутствии возлюбленного матери. Оказалось, что они хотят с помощью продюсера организовать собственный бизнес.