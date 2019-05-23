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Появилось видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских 

Рамблер + ещё 26 14 минут назад
Фото: @potapynastya
Украинский певец Потап (Алексей Потапенко) опубликовал в Instagram видео со свадьбы с Настей Каменских.
На записи видно, как Потап и Настя обмениваются кольцами, целуются, после чего Потап проносит жену на руках через толпу многочисленных гостей церемонии.
В феврале Потап впервые официально подтвердил слухи о романе с Каменских. На съемках украинского шоу «Лига смеха» один из артистов спросил у Потапа: «Мутишь с Каменских?» — и получил утвердительный ответ.
Дуэт «Потап и Настя» был образован в 2006 году. Алексея Потапенко и Анастасию Каменских свели общие знакомые, узнав, что Потап ищет вокалистку для нового музыкального проекта.
Группа получила широкую известность после хита «Не пара» 2007 года.
Шоу-бизнес , Настя Каменских , Алексей Потапенко , Анастасия Каменских
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