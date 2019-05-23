Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

На одном из видео Потап надевает кольцо на руку невесты, затем целует ее и уносит на руках от алтаря, в то время как гости церемонии забрасывают их рисом. На других роликах пара танцует и поет вместе.

Ранее Настя Каменских рассказала, что они с Потапом поженились 23 мая. Она поблагодарила мужа за то, что он поддерживал ее решение не выставлять их отношения на публику и оберегал их «от лишних глаз, слов, постов». Певица опубликовала снимок в свадебном платье и заявила, что наступил «тот самый особенный и счастливый день для каждой влюбленной пары».

Музыкальный дуэт был образован в 2006 году. Среди их наиболее известных песен — «Не пара», «На районе», «Чумачечая весна» и «Не люби мне мозги». В 2017 году Потап и Насти Каменских объявили, что каждый из них займется сольной карьерой.