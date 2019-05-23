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Покрытый синяками Купер воссоединился с Шейк 

Газета.Ru + ещё 5 12 часов назад
Фото: Reuters
После слухов о расставании Брэдли Купера с российской моделью Ириной Шейк в Сети появилось совместное фото актера и режиссера Брэдли с поклонницей, рассказавшей, что пара по-прежнему вместе.
Француженка встретила звезд в Лос-Анджелесе во время их прогулки с дочерью Леей и попросила о селфи.
"Утром гуляла по венецианским каналам Лос-Анджеоеса и наткнулась на Брэдли. Он хорошо говорит по-французски, мил и очарователен", — описала встречу в инстаграме женщина по имени Сэнди.
После селфи, рассказала Сэнди, ей удалось немного поболтать с парой, и знаменитости были очень доброжелательны. Синяки, заметные на носу Брэдли Купера, он объяснил ей солнечными ожогами.
Ранее сообщалось, что Брэдли Купера заметили держащимся за руки с незнакомкой.
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Шоу-бизнес , Брэдли Купер , Ирина Шейк , Лос-Анджелес
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