Покрытый синяками Купер воссоединился с Шейк

После слухов о расставании Брэдли Купера с российской моделью Ириной Шейк в Сети появилось совместное фото актера и режиссера Брэдли с поклонницей, рассказавшей, что пара по-прежнему вместе.

Француженка встретила звезд в Лос-Анджелесе во время их прогулки с дочерью Леей и попросила о селфи.

"Утром гуляла по венецианским каналам Лос-Анджеоеса и наткнулась на Брэдли. Он хорошо говорит по-французски, мил и очарователен", — описала встречу в инстаграме женщина по имени Сэнди. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sandy (@the_fashion_well) 20 Май 2019 в 11:19 PDT

После селфи, рассказала Сэнди, ей удалось немного поболтать с парой, и знаменитости были очень доброжелательны. Синяки, заметные на носу Брэдли Купера, он объяснил ей солнечными ожогами.

Ранее сообщалось, что Брэдли Купера заметили держащимся за руки с незнакомкой.