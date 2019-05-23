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Новая любовь? Ани Лорак впервые рассказала о жизни после развода 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Когда поползли слухи об изменах мужа Ани Лорак, поклонники певицы надеялись, что ей удастся сохранить семью. Но вышло иначе: в конце января артистка и Мурат Налчаджиоглу официально оформили развод. Накануне звезда впервые после расставания с турецким бизнесменом рассказала, как складывается ее жизнь.
По словам Лорак, жаловаться ей не на что. Напротив, сейчас она как будто бы заново родилась. Решила сменить стиль, отказавшись от платьев с пайетками в пользу строгих, но дорогих нарядов. Создает новые песни и даже чувствует себя совершенно по-другому. Кроме того, певица готовит к выпуску очередной диск и работает над новым ярким шоу.
«Новая жизнь у меня. Новые песни, новый стиль, новые ощущения себя. Внутри такое чувство, что все ощущаю по-новому. Дышится по-другому и поется», — признается Каролина.
На вопрос, не появилась ли случайно у нее еще и новая любовь, Лорак ответила коротко и с улыбкой: «Секрет». Артистка отметила, что в летний отпуск собирается отправиться дважды.
«Нас ждут берега Испании. А также Грецию хочу посетить с семьей — дочерью и братьями», — цитирует звезду «Комсомольская правда». С кем именно Ани поедет на испанский курорт, она не уточнила.
Видимо, у певицы все складывается неплохо. Чего нельзя сказать о ее экс-супруге. Как стало известно, бизнес Налчаджиоглу терпит убытки, недавно ему пришлось закрыть свой ночной клуб в Киеве.
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Шоу-бизнес , Комсомольская правда
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