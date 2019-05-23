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Дэниел Крэйг перенесет операцию после травмы на съемках нового фильма 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: ТАСС
Актер Дэниел Крэйг перенесет операцию на лодыжке после травмы, полученной на съемках нового фильма о Джеймсе Бонде, сообщается в Twitter-аккаунте киносерии.
Ранее издание Mirror написало, что актер получил травму во время съемок на Ямайке: он повредил лодыжку, когда бежал в одной из сцен, после чего был доставлен в США для проведения диагностики. Источник издания также сообщил, что актер был огорчен случившимся и необходимостью менять расписание съемочного процесса.
"Дэниел Крэйг перенесет небольшую операцию на лодыжке из-за травмы, полученной во время съемок на Ямайке. Производство (фильма) будет продолжаться, пока Крэйг будет проходить двухнедельный период реабилитации после операции. Фильм будет выпущен по плану в апреле 2020 года", — говорится в сообщении.
В апреле стало известно, что в 25-й серии "бондианы", помимо Крэйга, снимется американский актер Рами Малек, французская актриса Леа Сейду, а также британцы Рэйф Файнс и Бен Уишоу. Название новой серии "бондианы" до сих пор держится в тайне.
Премьера первого фильма "бондианы" "Доктор Ноу" (Dr. No) состоялась 5 октября 1962 года в Лондоне. За всю историю съемок фильмов о Джеймсе Бонде агента 007 играли шесть актеров: Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крэйг.
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Шоу-бизнес , Рами Малек , Тимоти Далтон , Шон Коннери , Пирс Броснан , Роджер Мур , Бен Уишоу , Джордж Лэзенби , Дэниел Крэйг , США , Ямайка
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