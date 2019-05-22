Мать Децла сменила замки в квартире, откуда съехали его вдова и сын

После скоропостижного ухода из жизни Децла его избранница Юлия и сын покинули квартиру рэпера, где они жили в последние годы. Когда об этом стало известно широкой общественности, многие обвинили мать Кирилла Толмацкого в том, что она выгнала его семью из дома. Но женщина заверила, что эти слухи действительности не соответствуют.

По словам Ирины Толмацкой, невестка и внук просто не хотят выходить на связь с ней и ее бывшим мужем, отцом Децла. Да и их причины переезда понятны: скорее всего, вдове было психологически тяжело находиться в квартире, где о покойном напоминает каждая мелочь.

Ирина уже поменяла в квартире замки, поэтому самостоятельно попасть обратно невестка не сможет. Но мама рэпера всегда готова протянуть родственникам руку помощи. Не имея возможности пообщаться с невесткой лично, она сообщила ее брату, что ключи от новых замков будут в их распоряжении по первой же просьбе.

«Мне чисто по-женски кажется, что ей просто тяжело находиться в этой квартире. Более того, когда я прихожу туда, мне тоже очень сложно», — призналась Ирина Толмацкая.

Версию конфликта с вдовой из-за наследства мать Децла опровергла. Она подчеркнула, что Кирилл не копил деньги, а из недвижимости у него осталась лишь эта квартира в старом доме, пишет «Собеседник».

Децл скоропостижно скончался в ижевском ночном клубе, куда его пригласили выступить на частной вечеринке. 35-летнему исполнителю стало плохо сразу после того, как он отыграл концерт. Приехавшая бригада медиков не смогла откачать звезду девяностых. Предположения о том, от чего умер артист, выдвигались самые разнообразные — от передозировки наркотиков до намеренного отравления. Но в итоге экспертиза установила, что у Децла на фоне заболевания сердечно-сосудистой системы развилась сердечная недостаточность, сообщает Life.