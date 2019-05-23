У звезды «Дома−2» Антона Гусева объявился внебрачный сын

Героиней нового выпуска шоу «На самом деле» стала девушка из деревни по имени Дарья. В эфире она рассказала, что семь лет назад встречалась со звездой проекта «Дом−2» Антоном Гусевым и родила от него ребенка. Бизнесмен признался, что помогает мальчику материально: он — его крестник. Согласно проведенной ДНК-экспертизе, малыш не является его родственником. Однако огласка этого факта повлияла на решение его экс-супруги Евгении Феофилактовой дать их общему сыну свою фамилию, по крайней мере, в социальных сетях.

Девушка призналась, она боится, что над Даниэлем будут смеяться в школе и институте, припоминая ему прошлое отца с якобы внебрачными детьми. «По документам сын носит фамилию отца. В будущем Даниэль сам решит — менять ли ему фамилию или нет. Я не буду давить на ребенка», — заявила бывшая жена Антона. По некоторым данным, Гусев не всегда платит алименты на содержание сына: на сегодняшний день его долг превышает 500 тысяч рублей, передает «СтарХит».