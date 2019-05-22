Тарантино оказался в центре скандала из-за нового фильма

На премьере фильма "Однажды в Голливуде" в Каннах режиссера Квентина Трантино обвинили в сексизме, об этом сообщает The Guardian.

Журналистов интересовала причина маленького количества реплик у актрисы Марго Робби , а также жестокое отношение к женщинам в его новой кинокартине.

Режиссер отказывался дискутировать на подобные темы и заявил, что отрицает все обвинения представителей СМИ в сексизме.

Он заявил, что подобные разговоры могут испортить зрителям впечатления от кинопросмотра.

"Я думаю, что экранные сцены показывают, что мой персонаж может быть прекрасно раскрыт и без слов", — заявила актриса.

"Однажды в Голливуде" является главным фильмом фестиваля. Многие кинокритики высоко оценили долгожданную новую работу Тарантино.

Ранее сообщалось, что во время премьеры фильм встретили 6-минутными овациями.