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Тарантино оказался в центре скандала из-за нового фильма 

Газета.Ru + ещё 3 22 мая 2019
Фото: Petros Giannakouris/AP
На премьере фильма "Однажды в Голливуде" в Каннах режиссера Квентина Трантино обвинили в сексизме, об этом сообщает The Guardian.
Журналистов интересовала причина маленького количества реплик у актрисы Марго Робби, а также жестокое отношение к женщинам в его новой кинокартине.
Режиссер отказывался дискутировать на подобные темы и заявил, что отрицает все обвинения представителей СМИ в сексизме.
Он заявил, что подобные разговоры могут испортить зрителям впечатления от кинопросмотра.
Марго Робби, сыгравшая роль жены Романа Полански Шэрон Тейт отреагировала на подобные заявления более мягко.
"Я думаю, что экранные сцены показывают, что мой персонаж может быть прекрасно раскрыт и без слов", — заявила актриса.
"Однажды в Голливуде" является главным фильмом фестиваля. Многие кинокритики высоко оценили долгожданную новую работу Тарантино.
Ранее сообщалось, что во время премьеры фильм встретили 6-минутными овациями.
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Шоу-бизнес , Шэрон Тейт , Роман Полански , Марго Робби , The Guardian
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