Поплавская обвинила экс-супруга в потере ребенка

На шоу "Судьба человека" Поплавская призналась, что должна была родить девочку и ответственно следила за здоровьем. Однако часто Поплавской снилось, что она теряет ребенка, а муж относился к этому спокойно.

"В один из дней я поехала к врачам. Мне сказали, что произошла внутриутробная остановка сердца у моей девочки. Я не могла поверить", — цитирует Поплавскую портал "Дни.ру".

Горюющая Поплавская обвинила мужа в смерти ребенка, и Гинзбург вместо того, чтобы пойти с ней домой, стал чинить машину.

"Сережа должен был разделить в те секунды со мной горе отчаяния, подняться в квартиру. Что-то после этого сломалось в наших отношениях. Я сказала ему, что он никогда не сможет понять женщину, внутри которой умер ребенок", — вспоминает она.

После в браке родился второй сын, а после этого супруги развелись.