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Поплавская обвинила экс-супруга в потере ребенка 

Газета.Ru 22 мая 2019
Фото: Газета.Ru
Артистка Яна Поплавская рассказала о том, как потеряла ребенка во время брака режиссером Сергеем Гинзбургом.
На шоу "Судьба человека" Поплавская призналась, что должна была родить девочку и ответственно следила за здоровьем. Однако часто Поплавской снилось, что она теряет ребенка, а муж относился к этому спокойно.
"В один из дней я поехала к врачам. Мне сказали, что произошла внутриутробная остановка сердца у моей девочки. Я не могла поверить", — цитирует Поплавскую портал "Дни.ру".
Горюющая Поплавская обвинила мужа в смерти ребенка, и Гинзбург вместо того, чтобы пойти с ней домой, стал чинить машину.
"Сережа должен был разделить в те секунды со мной горе отчаяния, подняться в квартиру. Что-то после этого сломалось в наших отношениях. Я сказала ему, что он никогда не сможет понять женщину, внутри которой умер ребенок", — вспоминает она.
После в браке родился второй сын, а после этого супруги развелись.
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Шоу-бизнес , Сергей Гинзбург , Яна Поплавская
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