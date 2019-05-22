Собчак поговорила с Ларсом фон Триером о Гитлере и показала средний палец

Режиссер Ларс фон Триер пообщался с бывшим кандидатом в президенты России, видеоблогером Ксенией Собчак о фигуре Адольфа Гитлера в современном обществе и творчестве кинематографиста. Беседа опубликована на YouTube в среду, 22 мая.

«Вам нравится жить в таком черно-белом мире, где нельзя сказать имя "Гитлер" без того, чтобы привлечь к себе всеобщее внимание? В мире толерантности и политкорректности общество ведь само становится Гитлером, третируя всякого, кто говорит что-то не то», — спросила Собчак.

«Мы в Западном мире прожили Золотой век демократии и даже не оценили этого, требуя все больше свободы. Теперь, как вы знаете, в Европе идет сильный крен "вправо", а в жуткой Америке Трампа — и того больше. Молодежь должна бороться с этим правым уклоном», — заявил кинорежиссер.

«Но в новом фильме ("Дом, который построил Джек" — прим. «Ленты.ру») вы предстаете тем же Ларсом фон Триером, сильным, бескомпромиссным и показывающим всем "фак", — отметила Собчак, демонстрируя режиссеру средний палец. — Вы снова говорите там про дерево в Бухенвальде, про иконы зла, Гитлера и все такое».

«Да, потому что это центральная для меня вещь. Я считаю, что один из главных уроков, который нам преподали — то, что внутри каждого из нас сидит нацист или Гитлер. Хотя Гитлер, наверное, перебор. Я недавно прочел, что он сидел на "спидболах" — кокаине и героине каждое утро в течение всей войны. Не знаю, делает ли это его более человечным. Война была ужасным злом не только для евреев, но и для русских, конечно. Потому что в России она была самой жестокой», — ответил фон Триер.