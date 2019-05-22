Жизнь под угрозой: врачи борются за звезду шансона

Источник сообщил об экстренной госпитализации 84-летнего шансонье Вилли Токарева после обследования в одной из московских больниц. По его словам, за жизнь артиста борются врачи. Официальный представитель певца назвала эту информацию «не точной», однако отказалась раскрывать подробности произошедшего.

После прохождения обследования в одной из московской больниц 84-летнего шансонье Вилли Токарева было принято решение о его госпитализации, после чего состояние певца резко ухудшилось и врачи вступили в борьбу за его жизнь, сообщил telegram-канал Mash.

Позднее официальный представитель артиста заявила радиостанции «Говорит Москва», что эта информация не точна. На данный момент подробности произошедшего неизвестны.

Сам Токарев ранее неоднократно отвечал на вопросы о секрете собственного долголетия и хорошей формы. В частности, после рождения сына в 2003 году 69-летний певец поделился двумя своими секретами с читателями сайта kp.ru.

«Открою вам два своих секрета. Во-первых, надо делать людям добро. Вы приносите человеку радость, он тут же начинает излучать позитивную энергию, которая передается вам. В результате в организме происходит определенная химическая реакция, которая плодотворно влияет на почки, сердце и так далее», — сказал Токарев.

Вторым секретом артист назвал ежедневное потребление 100 граммов водки небольшими порциями.

«Утром, днем и вечером по 33 миллилитра. Так мне однажды посоветовал портье в одном из бразильских отелей. Он принимал на грудь с 17 лет, а на момент нашей встречи ему было уже 89. Он еще и женился на молодой девушке, которая была мужем очень довольна», — сказал он.

Знаменитый шансонье оговорился, что подобный образ жизни годится для людей с крепким пищеварением. Остальным он посоветовал сначала вылечиться у врача, а потом уже начинать употреблять алкоголь.

Он также признался в том, что «никогда не затягивался сигаретой», не пробовал никаких наркотиков на протяжении всей жизни и вел здоровый образ жизни относительно своих коллег по жанру.

«Мои коллеги шансонье очень много курят, да и пьют тоже не по сто граммов. Но здоровье уходит от человека незаметно. Именно поэтому я всегда первым делом произношу тост за здоровье», — отметил он.

Артист также рассказал о том, что не рекомендует никому перегружать себя физическими упражнениями и зарядке предпочитает прогулку по парку на чистом воздухе.

«Через десять лет активного занятия спортом человек превращается в инвалида. У него болят колени, суставы. Я вот никогда спортом не занимался, но, если хотите, могу спокойно пробежать рысцой по московскому Садовому кольцу и даже не запыхаюсь», — привел себя в пример чиателям певец.

Отдельное внимание Токарев, проживший долгое время в США, уделил образу питания у американцев и у россиян.

«Большинство американцев — тучные, питаются суррогатом. Полуфабрикаты ведь вредная пища. Жаль, что в последнее время прилавки российских магазинов заполонила импортная продукция. Невозможно поесть нормальной колбасы, выпить сока. Все синтетическое, сплошная химия. А ведь самые полезные яблоки — червивые», — сокрушался он.

Певец рассказал о том, что ни разу не обращался ко врачам на протяжении двух лет и признался, что за советами обращается к своему знакомому доктору в Нью-Йорке, который советует ему по телефону, какие медицинские препараты лучше приобрести. Токарев подчеркнул, что предпочитает инъекции таблеткам, а в случае нехватки необходимых средств в России ездит в Берлин.

Отвечая на вопрос о том, какой угрозы здоровью он боится больше всего, шансонье назвал сквозняки и переохлаждения.

«Это ужасно. Сразу падает иммунитет, человек простужается или подхватывает инфекцию. А когда я в тепле и не на сквозняке, окружающие могут спокойно кашлять и чихать — мне не страшно», — заявил он.

Токарев также выразил скепсис относительно возможностей богатых людей по сохранению собственного здоровья. Он подчеркнул, что все «ворочающие миллиардными состояниями» люди, которых он знает несчастны и «живут в страхе за свою жизнь».

«Им звонят, вымогают деньги, угрожают. На здоровье это сказывается сугубо отрицательно. Сытая жизнь многих убивает. Поэтому я стараюсь жить, как «натянутая пружина», на деньги внимания не обращать», — пояснил он.

По словам артиста, если деньги заканчиваются — он звонит друзьям или дает пару концертов, после чего «финансы снова возникают».