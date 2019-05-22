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Алсу впервые прокомментировала скандальную победу дочери в «Голосе» 

Lenta.ru 1 час назад
Певица Алсу заявила, что участники проекта «Голос. Дети» оказались втянуты в «какие-то игры». Ее слова приводит радиостанция «Серебряный дождь».
Муж Алсу требует засекретить итоги проверки «Голоса»
Артистка выразила мнение, что в итоге все «хорошо закончится». Вопрос о том, примет ли участие ее дочь Микелла Абрамова в повторной записи финала конкурса, она переадресовала самой девочке.
«Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она тоже должна принять сама», — заключила Алсу.
По словам певицы, подробно свою позицию о скандале с участием дочери она выскажет 1 июня.
Ранее Первый канал аннулировал итоги шоу «Голос. Дети». Это произошло после того, компания Group-IB обнаружила накрутки голосов зрителей в пользу дочери Алсу.
По предварительным данным расследования, злоумышленникам удалось выслать в автоматическом режиме не менее восьми тысяч смс-сообщений и совершить около 30 тысяч телефонных звонков в пользу участницы. Абрамова победила в суперфинале с рекордным отрывом.
24 мая Первый канал будет транслировать в прямом эфире специальный выпуск шоу «Голос. Дети». К участию приглашены все финалисты, в том числе Абрамова.
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Комментарии35
Шоу-бизнес , Видео , Серебряный Дождь
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