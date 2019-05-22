Алсу впервые прокомментировала скандальную победу дочери в «Голосе»

Певица Алсу заявила, что участники проекта «Голос. Дети» оказались втянуты в «какие-то игры». Ее слова приводит радиостанция «Серебряный дождь».

Артистка выразила мнение, что в итоге все «хорошо закончится». Вопрос о том, примет ли участие ее дочь Микелла Абрамова в повторной записи финала конкурса, она переадресовала самой девочке.

«Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она тоже должна принять сама», — заключила Алсу.

По словам певицы, подробно свою позицию о скандале с участием дочери она выскажет 1 июня.

Ранее Первый канал аннулировал итоги шоу «Голос. Дети». Это произошло после того, компания Group-IB обнаружила накрутки голосов зрителей в пользу дочери Алсу.

По предварительным данным расследования, злоумышленникам удалось выслать в автоматическом режиме не менее восьми тысяч смс-сообщений и совершить около 30 тысяч телефонных звонков в пользу участницы. Абрамова победила в суперфинале с рекордным отрывом.

24 мая Первый канал будет транслировать в прямом эфире специальный выпуск шоу «Голос. Дети». К участию приглашены все финалисты, в том числе Абрамова.