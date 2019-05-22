Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Санкции из-за Палестины: музыкантов из Исландии на «Евровидении» накажут за флаг 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Организаторы «Евровидения» могут ввести санкции в отношении Исландии, чья представители демонстрировали за кулисами конкурса палестинские флаги. Об этом сообщает «Газета.ру».
Европейский вещательный союз (EBU) опубликовал официальное заявление, в котором указал, что действия исландской делегации противоречили правилам конкурса.
«В ходе прямого эфире финала песенного конкурса «Евровидение», исландская группа Hatari на протяжении короткого промежутка времени демонстрировала небольшое изображение палестинского флага, находясь в Зеленой комнате. Песенное состязание «Евровидение» является неполитическим событием, и подобные действия напрямую противоречат правилу конкурса», –— говорится в сообщении.
В соответствии с правилами, в эфире «Евровидения» можно демонстрировать флаги стран-членов ООН и Евросоюза, а также флаг ЛГБТ-сообщества.
Сейчас организация рассматривает варианты наказания для Исландии.
Палестинские флаги были продемонстрированы также во время выступления гостьи мероприятия — американской певицы Мадонны. На спине у ее танцоров были изображены флаги Израиля и Палестины. Позже представитель звезды заявил, что призыв к миру не является политическим.
Комментарии109
Шоу-бизнес , Видео , Статьи , Мадонна , ЕС , ООН , Исландия , Палестина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Закон об импичменте: Зеленский попадет под раздачу?3
Утечка яда в Сколково: есть пострадавшие85
Сдержать Россию. Что задумали США?8
«Принюхайтесь!»: Украинцев призвали к новому Майдану52
К войне готовы. Зеленскому пророчат провал на переговорах с РФ212
Видео
01:11
К войне готовы. Зеленскому пророчат провал на переговорах с РФ
В мире Политика
00:18
Дождались! «Евровидение» вводит санкции
Шоу-бизнес Статьи
02:12
«Дышать было нечем, кому-то стало плохо»
Происшествия
04:16
«ООН не должна терпеть»: Россию выгоняют из Совбеза
В мире Статьи
00:44
Воняющая пена заволокла дорогу в Китае
Происшествия Азия
00:40
Вилли Токарев попал в реанимацию
Шоу-бизнес
02:10
Арашукова лишили статуса
Происшествия Другое
00:07
Застрявших в метро пассажиров вывели из поездов
Происшествия Новости Москвы
00:35
Отказ двигателя? Пассажирский самолет экстренно вернулся в Москву
Происшествия
02:57
Синоптики дали прогноз на лето
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение