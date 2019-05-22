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«Уже не спасти»: Малахова обвинили в рекламе детского порно 

Рамблер 20 минут назад
Фото: РИА Новости
Андрей Малахов прорекламировал «звезду» детского порно на своем шоу «Прямой эфир». Об этом пишет «Медиакиллер».
Вчерашний эпизод «Прямого эфира» был посвящен Сергею Кропочкину. Он под видом фотографа модельного агентства заманивал несовершеннолетних девушек к себе домой, совращал, их обнаженные фото продавал в интернете и был за это осужден.
Героинями шоу стали несколько жертв «черного» фотографа. В одной из них, «грустной девушке с тяжелой судьбой», пользователи Сети узнали Марию Бабко.
Она, пишет «Медиакиллер», на самом деле не столь «опечалена» своим «весьма травматичным опытом» с Кропочкиным, потому что пытается «хайпануть» и заработать «на чем только можно».
В пример издание приводит съемку Бабко для аватара паблика MDK, другие ее фотосессии, активное ведение девушкой своих инстаграма и страницы во «ВКонтакте», а также телеграма, в котором она якобы в обмен на донаты присылает свои обнаженные фото.
«"Прямой эфир" стал прекрасной возможностью для Бабко заявить о себе для более крупных рекламодателей», — пишет «Медиакиллер», сетуя на то, что телевидение в России «уже не спасти».
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