Наркодиспансеру требуют присвоить имя Началовой

Московскому наркодиспансеру могут присвоить имя покойной певицы Юлии Началовой, сообщает ФАН.

С таким требованием выступили пользователи Сети. Речь идет о диспансере, где Началова лечилась от подагры.

Конфликт в Сети разгорелся, когда фанаты исполнительницы требовали увековечить ее имя и назвать в ее честь Московскую улицу, либо создать монумент в столичном сквере.

Часть интернет-пользователей была возмущена таким ажиотажем, заявив, что певица была "заурядной".

"Назовите именем Началовой наркодиспансер, в котором она лечила подагру, а улицы трогать не надо" — заявил один из пользователей.

Ранее экс-супруг Юлии Началовой Дмитрий Ланской рассказал о травле после ее смерти.