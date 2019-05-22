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Наркодиспансеру требуют присвоить имя Началовой 

Газета.Ru 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Московскому наркодиспансеру могут присвоить имя покойной певицы Юлии Началовой, сообщает ФАН.
С таким требованием выступили пользователи Сети. Речь идет о диспансере, где Началова лечилась от подагры.
Конфликт в Сети разгорелся, когда фанаты исполнительницы требовали увековечить ее имя и назвать в ее честь Московскую улицу, либо создать монумент в столичном сквере.
Часть интернет-пользователей была возмущена таким ажиотажем, заявив, что певица была "заурядной".
"Назовите именем Началовой наркодиспансер, в котором она лечила подагру, а улицы трогать не надо" — заявил один из пользователей.
Ранее экс-супруг Юлии Началовой Дмитрий Ланской рассказал о травле после ее смерти.
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