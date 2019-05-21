«Евровидение» спешно решает вопрос по санкциям

Организатор песенного конкурса "Евровидение" Европейский вещательный союз (ЕВС) обдумывает санкции в отношении Исландии из-за демонстрации в прямом эфире баннеров с палестинскими флагами. Об этом сообщает DW.

До этого стало известно, что флаг Палестины дважды попал в прямой эфир "Евровидения".

По заявлению ЕВС, демонстрация на конкурсе флагов непризнанных стран противоречит правилам конкурса. Также в союзе подчеркнули, что музыкальный конкурс является неполитическим мероприятием.

Однако пока неизвестно, какие конкретно меры будут приняты в отношении исландского государства.

Согласно уставу ЕВС, можно показывать только флаги стран-членов ООН ЕС , а также радужный флаг ЛГБТ-сообщества.

Ранее США предупреждали, что палестинские боевики могут устроить теракты на "Евровидении".