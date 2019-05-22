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Собчак и Виторган публично поспорили о мести 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Телеведущая Ксения Собчак и актер Максим Виторган после развода публично вступили в дискуссию о мести, сообщает сайт kp.ru.
Собчак в своей социальной сети высказалась о своем отношении к мести, чем вызвала бурную дискуссию среди подписчиков.
Телеведущая задалась вопросом, в чем разница между добрым и злым человеком, и отметила, что месть — всегда проявление зла.
В какой-то момент в дискуссию вступил Виторган, довольно хлестко ответивший бывшей супруге.
"Главное повторять: "Я не специально". И можно воротить что угодно в принципе. Для нас, людей, не любящих брать ответственность за свои поступки, ты кладезь!", — написал он.
Отмечается, что Собчак не ответила ни на один комментарий, однако бурное обсуждение под ее постом идет до сих пор.
Ранее сообщалось, что Ксения Собчак проводит отпуск в Италии с театральным режиссером Константином Богомоловым, что стало разочарованием для поклонников, которые надеялись на воссоединение Собчак с актером Максимом Виторганом.
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Комментарии2
Шоу-бизнес , Видео , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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