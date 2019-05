Подстава? Полина Гагарина о дочке Алсу на «Голосе»

Певица Полина Гагарина прокомментировала выступление дочери Алсу Микеллы Абрамовой в финале проекта «Голос. Дети». По мнению артистки, песня Эминема и Рианны «Love the Way You Lie» оказалась слишком сложной, и у десятилетней девочки не хватило для нее дыхания.

Популярная певица, серебряный призер «Евровидения-2015» Полина Гагарина отреагировала на скандал в связи с накруткой голосов в пользу дочери Алсу Микеллы Абрамовой в финале шоу «Голос. Дети». В интервью YouTube-каналу «А поговорить?» артистка призналась, что не следила за шестым сезоном проекта, поскольку была занята участием в международном песенном шоу «Singer» в Китае

В связи с разразившимся скандалом Гагарина посмотрела выступление десятилетней Микеллы и отметила сложность песни рэпера Эминема и певицы Рианны «Love the Way You Lie», которую девочка исполнила в финале шоу. По словам артистки, эта композиция очень популярна в Китае, и она сама планировала с ней выступать, но передумала.

«Чтобы вы понимали, это суперсложная песня для профессионала, про ребенка я молчу вообще. Это должно быть такое дыхание! Она начала-то просто потрясающе, и потом я понимаю, что «ну и все», потому что закончилось дыхание. Потому что она ребенок, ей десять лет», — сказала Гагарина.

Она выразила мнение, что Микелле стоило подобрать более простую композицию, и обвинила взрослых в «подставе» девочки.

«Поэтому я просто в защиту ребенка говорю, что нельзя было так подставлять, нельзя было давать ей эту песню. Если она сама ее выбрала, надо было отговорить», — считает певица.

Как и многие звезды российского шоу-бизнеса, Гагарина пожалела дочь Алсу, подвергшуюся травле в сети, и осудила людей за злобу.

«Не ее вина в том, что произошло. И это ужасно, что сейчас ребенок испытывает, потому что просто нельзя было так делать. Чтобы ребенок не испытывал этого ада, который она, наверняка, переживает. Люди очень злые, очень», — возмутилась Гагарина.

На вопрос о возможности подтасовки или накрутки голосов бывшая наставница участников проекта не дала однозначного ответа.

«Не то, чтобы подтасовать… Наверное, можно попросить, чтобы проголосовали», — предположила певица.

Также она рассказала, почему многие победители музыкальных проектов постепенно забываются. По мнению артистки, это происходит из-за отсутствия определенного репертуара.

«Меня в детстве могли как-то не идентифицировать по внешности, но когда говорят «Полина Гагарина, которая поет „Колыбельную“ — „Попроси у облаков“ — есть картинка, артист, его песня», — сказала Гагарина.

Финал шоу «Голос. Дети», в котором участвовали Микелла Абрамова, Ержан Максим и Валерий Кузаков, состоялся 26 апреля. По результатам зрительского голосования дочь Алсу получила более 50% голосов, что возмутило поклонников проекта. Они заподозрили девочку в нечестной победе и устроили ей настоящую травлю в сети.

Общественное влияние оказалось настолько сильным, что Первый канал начал проверку голосов, отданных телезрителями во время финала шестого сезона детского «Голоса». Специалисты международной компании Group-IB, проводившей исследование голосов, обнаружили, что в пользу Микеллы Абрамовой была организована массированная автоматизированная отправка сообщений. Согласно промежуточному отчету, с 300 телефонных номеров было отправлено более восьми тысяч сообщений.

Также сотрудники компании установили, что с целью совершения IVR-звонков были использованы боты, которые голосовали за Абрамову с уникальных номеров. За дочь Алсу поступило более 30 тысяч звонков с «неживых» номеров.

После публикации отчета руководство Первого канала решило аннулировать результаты финала шестого сезона проекта.

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу. Финальный отчет Group-IB предоставит до конца мая, но, уже основываясь на промежуточных результатах, Первый канал принимает решение аннулировать результат финала шестого сезона проекта «Голос. Дети», — говорится в заявлении на сайте.

Также на Первом объявили о проведении специального выпуска с участием всех финалистов завершившегося сезона. Очередная встреча участников детского «Голоса» состоится 24 мая в прямом эфире.