Грудь молодой жены Цекало попала на фото 

28-летняя Дарина Эрвин, четвертая супруга российского певца и шоумена Александра Цекало, опубликовала в своем инстаграме фотографию, которая, "насколько позволяют приличия", демонстрирует ее грудь.
Об этом пишет "Экспресс-газета".
Экспресс-газета/ Instagram
В издании посчитали, что формы Эрвин являются "аппетитными", не уточнив, как они определяют этот критерий.
"Даже на фото подобное зрелище весьма впечатлило поклонников артистки, что уж говорить про продюсера [Цекало]", — рассказывают в "Экспресс-газете".
Ранее сообщалось, что Цекало познакомил молодую мачеху с детьми от сестры певицы Веры Брежневой.