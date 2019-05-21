Грудь молодой жены Цекало попала на фото

28-летняя Дарина Эрвин, четвертая супруга российского певца и шоумена Александра Цекало , опубликовала в своем инстаграме фотографию, которая, "насколько позволяют приличия", демонстрирует ее грудь.

Об этом пишет "Экспресс-газета".

Экспресс-газета/ Instagram

В издании посчитали, что формы Эрвин являются "аппетитными", не уточнив, как они определяют этот критерий.

"Даже на фото подобное зрелище весьма впечатлило поклонников артистки, что уж говорить про продюсера [Цекало]", — рассказывают в "Экспресс-газете".