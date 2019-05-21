Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Грудь молодой жены Цекало попала на фото 

Газета.Ru 10 часов назад
28-летняя Дарина Эрвин, четвертая супруга российского певца и шоумена Александра Цекало, опубликовала в своем инстаграме фотографию, которая, "насколько позволяют приличия", демонстрирует ее грудь.
Об этом пишет "Экспресс-газета".
Экспресс-газета/ Instagram
В издании посчитали, что формы Эрвин являются "аппетитными", не уточнив, как они определяют этот критерий.
"Даже на фото подобное зрелище весьма впечатлило поклонников артистки, что уж говорить про продюсера [Цекало]", — рассказывают в "Экспресс-газете".
Ранее сообщалось, что Цекало познакомил молодую мачеху с детьми от сестры певицы Веры Брежневой.
Газета.Ru: последние новости
Наркодиспансеру требуют присвоить имя Началовой "Евровидение" спешно решает вопрос по санкциям Сестра Жанны Фриске грозит уголовным делом Шепелеву
Шоу-бизнес , Видео , Александр Цекало , Вера Брежнева , Экспресс-газета
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сбить ублюдков, а затем принести извинения»235
Боевики ликвидированы под Владимиром14
Заблокированные под Владимиром боевики открыли огонь80
В России ответили Зеленскому на идею референдума40
Выгнать Россию из ООН потребовали на Украине43
Видео
00:07
Застрявших в метро пассажиров вывели из поездов
Происшествия Новости Москвы
03:31
Как народ решит: Зеленский требует референдум по России
Украина В мире
01:11
В московском метро произошел крупный сбой
Происшествия Новости Москвы
01:00
Пока вы не уснули: «Финальный бой» России в ПАСЕ
В мире
13:52
Памятная дата: Путина не пригласили во Францию
Политика
Уже обещали: Зеленского попытались «заткнуть»
Украина В мире
13:44
Американские военные перехватили Ту-95
Войска Армия
Названы причины бойни в керченском колледже
Происшествия
02:22
Из-за моряков: Порошенко могут «выслать» в Россию
Политика В мире
03:10
В срочном порядке: Зеленский созывает Раду
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение